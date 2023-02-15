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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/سلطات-زابوروجيه-كييف-تريد-قطع-الممر-البري-المؤدي-إلى-شبه-جزيرة-القرم-1073539391.html
سلطات زابوروجيه: كييف تريد قطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم
سلطات زابوروجيه: كييف تريد قطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم
صرح عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية ستحاول قطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم ومقاطعة... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T06:38+0000
2023-02-15T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "جيشنا على علم بخطط العدو ولن تكون هناك نزهة سهلة للمسلحين الأوكرانيين"، مضيفا أن القوات المسلحة الروسية أقامت عدة خطوط دفاع في العمق لمنع الاختراق.وتابع روغوف، أن القوات الأوكرانية الآن ليس لديها احتياطيات كافية لتنظيم هجوم، لافتاً إلى أن القصف المتبادل مستمر الآن على خط التماس ولا توجد حركة للقوات في اتجاه أو آخر.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230214/كييف-تعد-سيناريو-لتشويه-أداء-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1073494834.html
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روسيا

سلطات زابوروجيه: كييف تريد قطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم

06:38 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 06:43 GMT 15.02.2023)
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جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
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صرح عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية ستحاول قطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون من خلال تنظيم هجوم على مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "جيشنا على علم بخطط العدو ولن تكون هناك نزهة سهلة للمسلحين الأوكرانيين"، مضيفا أن القوات المسلحة الروسية أقامت عدة خطوط دفاع في العمق لمنع الاختراق.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تعد سيناريو لتشويه أداء محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أمس, 08:34 GMT
وتابع روغوف، أن القوات الأوكرانية الآن ليس لديها احتياطيات كافية لتنظيم هجوم، لافتاً إلى أن القصف المتبادل مستمر الآن على خط التماس ولا توجد حركة للقوات في اتجاه أو آخر.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT
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