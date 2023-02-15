سوريا: تسجيل 41 هزة أرضية ارتدادية خلال الـ 24 الساعة الماضية
© Sputnik . Suhaib Omarayaزلزال سوريا يخلّف دمارا كبيرا في أسواق حلب الأثرية
© Sputnik . Suhaib Omaraya
أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الأربعاء، تسجيل وتحليل 41 هزة أرضية ارتدادية، غالبيتها بقوة 2 و3 درجة على مقياس ريختر، خلال الـ 24 الساعة الماضية.
دمشق – سبوتنيك. وقال المركز، في بيان: "تم تسجيل وتحليل 41 هزة أرضية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، أغلبها بقوة تتراوح بين 2 و3 درجات. في حين تم تسجيل هزتين بقوة 4 و4.3 درجات فقط".
وأضاف: "تتم المتابعة الدائمة لرصد وتحليل الأحداث، وإجراء الدراسات اللازمة. نؤكد أن جميع هذه الهزات خفيفة ارتدادية، ليس لها تأثير محتمل، ولا شيء يدعو إلى القلق".
وأضاف: "تتم المتابعة الدائمة لرصد وتحليل الأحداث، وإجراء الدراسات اللازمة. نؤكد أن جميع هذه الهزات خفيفة ارتدادية، ليس لها تأثير محتمل، ولا شيء يدعو إلى القلق".
وتابع البيان: "تم تشكيل فريق عمل ميداني للكشف والاطلاع على الآثار الناجمة عن الزلازل على المباني والمنشآت، في حلب واللاذقية، للمساعدة قدر الإمكان، في إعداد ما يلزم من تقارير ودراسات لذلك".
وأعلن وزير الصحة السوري، حسن الغباش، في وقت سابق، أن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال، بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة، وذلك فقط في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 شباط/فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الآلاف جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية في البلدين.
وأعلن وزير الصحة السوري، حسن الغباش، في وقت سابق، أن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال، بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة، وذلك فقط في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 شباط/فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الآلاف جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية في البلدين.