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https://sputnikarabic.ae/20230215/سو-35-الروسية-طائرة-هيمنة-جوية-لا-مثيل-لها-في-العالم-1073572794.html
"سو-35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
"سو-35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
صممت روسيا طائرات "سو - 35" للاشتباك المباشر مع جميع الأهداف الجوية أو تدميرها بصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى قدرتها على قطع مسافات طويلة دون التزود بالوقود... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
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ويمكن استخدام "سو - 35" ضد الأهداف البحرية والبرية، التي يتم حمايتها بوسائل الدفاع الجوي المختلفة، حسبما يشير موقع "يونايتد إيركرفت كوربوريشن" الروسي.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"سو-35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم

17:16 GMT 15.02.2023
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صممت روسيا طائرات "سو - 35" للاشتباك المباشر مع جميع الأهداف الجوية أو تدميرها بصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى قدرتها على قطع مسافات طويلة دون التزود بالوقود ومهاجمة العدو من خارج نطاق دفاعاته الجوية، وهو ما يجعلها طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم.
ويمكن استخدام "سو - 35" ضد الأهداف البحرية والبرية، التي يتم حمايتها بوسائل الدفاع الجوي المختلفة، حسبما يشير موقع "يونايتد إيركرفت كوربوريشن" الروسي.
سو 35 الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم - سبوتنيك عربي
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