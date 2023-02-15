https://sputnikarabic.ae/20230215/سو-35-الروسية-طائرة-هيمنة-جوية-لا-مثيل-لها-في-العالم-1073572794.html
"سو-35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
"سو-35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
صممت روسيا طائرات "سو - 35" للاشتباك المباشر مع جميع الأهداف الجوية أو تدميرها بصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى قدرتها على قطع مسافات طويلة دون التزود بالوقود... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T17:16+0000
2023-02-15T17:16+0000
2023-02-15T17:16+0000
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ويمكن استخدام "سو - 35" ضد الأهداف البحرية والبرية، التي يتم حمايتها بوسائل الدفاع الجوي المختلفة، حسبما يشير موقع "يونايتد إيركرفت كوربوريشن" الروسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"سو-35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
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صممت روسيا طائرات "سو - 35" للاشتباك المباشر مع جميع الأهداف الجوية أو تدميرها بصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى قدرتها على قطع مسافات طويلة دون التزود بالوقود ومهاجمة العدو من خارج نطاق دفاعاته الجوية، وهو ما يجعلها طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم.
ويمكن استخدام "سو - 35" ضد الأهداف البحرية والبرية، التي يتم حمايتها بوسائل الدفاع الجوي المختلفة، حسبما يشير موقع "يونايتد إيركرفت كوربوريشن" الروسي.