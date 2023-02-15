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https://sputnikarabic.ae/20230215/شاب-أوكراني-يقاوم-جنودا-حاولوا-ضمه-للجيش-بالقوة-فيديو-1073553127.html
شاب أوكراني يقاوم جنودا حاولوا ضمه للجيش بالقوة... فيديو
شاب أوكراني يقاوم جنودا حاولوا ضمه للجيش بالقوة... فيديو
انتشر بمواقع التواصل الأوكرانية، مقطع فيديو يظهر كيف تجري تعبئة المواطنين بالقوة في ظل التهرب من الخدمة بالجيش في أوكرانيا. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
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2023-02-15T11:47+0000
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وفي الفيديو المتداول، يظهر بعض الجنود الأوكرانيين وهم يحاولون الإمساك بشاب في مدينة أوديسا، الواقعة على البحر الأسود، بقسوة وبلا رحمة في إطار عمليات تجنيد وتعبئة السكان وإرسالهم إلى الجبهة.وحسب رواية السكان، فإن الجنود المكلّفين بعمليات التعبئة يقومون بجمع الرجال في حافلات متجهة إلى جبهات القتال، غير مبالين بحالتهم العائلية أو الجسدية أو العقلية.وأضافوا أن هدفهم هو إرسال أكبر عدد ممكن من الناس إلى جبهات القتال.وتعليقا على الفيديو المتداول، قال ممثل قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، إنه يتم التحقق من الواقعة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

شاب أوكراني يقاوم جنودا حاولوا ضمه للجيش بالقوة... فيديو

11:47 GMT 15.02.2023
© Photo / U.S. Army Europeجنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Photo / U.S. Army Europe
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انتشر بمواقع التواصل الأوكرانية، مقطع فيديو يظهر كيف تجري تعبئة المواطنين بالقوة في ظل التهرب من الخدمة بالجيش في أوكرانيا.
وفي الفيديو المتداول، يظهر بعض الجنود الأوكرانيين وهم يحاولون الإمساك بشاب في مدينة أوديسا، الواقعة على البحر الأسود، بقسوة وبلا رحمة في إطار عمليات تجنيد وتعبئة السكان وإرسالهم إلى الجبهة.
وحسب رواية السكان، فإن الجنود المكلّفين بعمليات التعبئة يقومون بجمع الرجال في حافلات متجهة إلى جبهات القتال، غير مبالين بحالتهم العائلية أو الجسدية أو العقلية.
وأضافوا أن هدفهم هو إرسال أكبر عدد ممكن من الناس إلى جبهات القتال.
وتعليقا على الفيديو المتداول، قال ممثل قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، إنه يتم التحقق من الواقعة.
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