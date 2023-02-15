https://sputnikarabic.ae/20230215/شاب-أوكراني-يقاوم-جنودا-حاولوا-ضمه-للجيش-بالقوة-فيديو-1073553127.html
شاب أوكراني يقاوم جنودا حاولوا ضمه للجيش بالقوة... فيديو
شاب أوكراني يقاوم جنودا حاولوا ضمه للجيش بالقوة... فيديو
انتشر بمواقع التواصل الأوكرانية، مقطع فيديو يظهر كيف تجري تعبئة المواطنين بالقوة في ظل التهرب من الخدمة بالجيش في أوكرانيا. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T11:47+0000
2023-02-15T11:47+0000
2023-02-15T11:47+0000
نادي الفيديو
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وفي الفيديو المتداول، يظهر بعض الجنود الأوكرانيين وهم يحاولون الإمساك بشاب في مدينة أوديسا، الواقعة على البحر الأسود، بقسوة وبلا رحمة في إطار عمليات تجنيد وتعبئة السكان وإرسالهم إلى الجبهة.وحسب رواية السكان، فإن الجنود المكلّفين بعمليات التعبئة يقومون بجمع الرجال في حافلات متجهة إلى جبهات القتال، غير مبالين بحالتهم العائلية أو الجسدية أو العقلية.وأضافوا أن هدفهم هو إرسال أكبر عدد ممكن من الناس إلى جبهات القتال.وتعليقا على الفيديو المتداول، قال ممثل قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، إنه يتم التحقق من الواقعة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاب أوكراني يقاوم جنودا حاولوا ضمه للجيش بالقوة... فيديو
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انتشر بمواقع التواصل الأوكرانية، مقطع فيديو يظهر كيف تجري تعبئة المواطنين بالقوة في ظل التهرب من الخدمة بالجيش في أوكرانيا.
وفي الفيديو المتداول، يظهر بعض الجنود الأوكرانيين وهم يحاولون الإمساك بشاب في مدينة أوديسا، الواقعة على البحر الأسود، بقسوة وبلا رحمة في إطار عمليات تجنيد وتعبئة السكان
وإرسالهم إلى الجبهة.
وحسب رواية السكان، فإن الجنود المكلّفين بعمليات التعبئة يقومون بجمع الرجال في حافلات متجهة إلى جبهات القتال، غير مبالين بحالتهم العائلية أو الجسدية أو العقلية.
وأضافوا أن هدفهم هو إرسال أكبر عدد ممكن من الناس إلى جبهات القتال.
وتعليقا على الفيديو المتداول، قال ممثل قيادة القوات المسلحة الأوكرانية
، إنه يتم التحقق من الواقعة.