https://sputnikarabic.ae/20230215/صحيفة-أوروبا-خزنت-كميات-كبيرة-من-الغاز-بأسعار-مرتفعة-1073570637.html

صحيفة: أوروبا خزنت كميات كبيرة من الغاز بأسعار مرتفعة

صحيفة: أوروبا خزنت كميات كبيرة من الغاز بأسعار مرتفعة

أفادت صحيفة "بيزنس إنسايدر" بأن أوروبا تمكنت من تجنب أزمة الطاقة بفضل الشتاء الدافئ، مشيرة إلى أنها تواجه مشكلة أخرى وهي أن هذه البلدان خزنت الكثير من الغاز... 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T16:41+0000

2023-02-15T16:41+0000

2023-02-15T16:41+0000

اقتصاد

أخبار النفط الروسي

توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

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كتب المحلل ستيفان أولريش في الصحيفة: "الآن الغاز "عالق" في الأسهم، وقيمته السوقية آخذة في الانخفاض. يوضح المنشور أن أي مبيعات في السوق الفوري ستكون في حيرة. "سيحاولون الاحتفاظ بهذا الغاز في المخزن حتى ترتفع الأسعار المحتمل في الشتاء المقبل أو في المستقبل"، مضيفا أن مرافق تخزين الغاز الأوروبية حاليا ممتلئة بنسبة 66 في المائة.في وقت سابق، انخفض سعر الغاز في أوروبا إلى الحد الأدنى خلال عام ونصف وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة كانت قادرة على زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا بسبب استئناف مصنع فريبورت لتسييل الغاز الطبيعي المسال.في فبراير/شباط، قال رئيس صندوق التحوط Andurand Capital، بيير أندوراند، إن روسيا هُزمت في حرب الطاقة مع الاتحاد الأوروبي. وذكر أن الدول الأوروبية كانت قادرة على الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، وبقيت موسكو بدون مشتر رئيسي، وهو ما لن تتمكن من استبداله.هذا وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، بأن روسيا تخطط لتوجيه أكثر من 80% من صادرات النفط و 75% من المنتجات النفطية إلى دول صديقة في عام 2023.

https://sputnikarabic.ae/20230213/روسيا-تعلن-عن-طريقة-تحديد-سعر-نفطها-للهند-1073440324.html

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سبوتنيك عربي

اقتصاد, أخبار النفط الروسي, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)