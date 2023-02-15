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https://sputnikarabic.ae/20230215/صحيفة-صينية-تقارن-بين-فلسفة-واشنطن-والواقع-بالاستشهاد-بـتشيرنوبل-أوهايو-1073541628.html
صحيفة صينية تقارن بين فلسفة واشنطن والواقع بالاستشهاد بـ"تشيرنوبل أوهايو"
صحيفة صينية تقارن بين فلسفة واشنطن والواقع بالاستشهاد بـ"تشيرنوبل أوهايو"
كشفت صحيفة صينية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجاهل الكوارث التي تحدث داخل البلاد وتطارد الصين بشكل هستيري. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T08:15+0000
2023-02-15T08:15+0000
العالم
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وكتب أحد الخبراء في صحيفة "غلوبال تايمز": "ما يحدث في الوقت الراهن في الولايات المتحدة يوضح تناقضا خطيرا بين فلسفة واشنطن الأمنية والواقع". وأضاف الخبير بالقول: "كمثال على ذلك، استشهدوا بحادثة وقعت في أوائل فبراير وسميت "تشيرنوبيل في أوهايو" عندما خرج قطار عن القضبان في الولايات المتحدة، مما تسبب في تسرب مواد كيميائية سامة وكارثة بيئية، غير أن هذا الحادث لم يلفت انتباه وسائل الإعلام الأمريكية إلا بعد مرور عشرة أيام على الحادث، وتم اعتقال أحد المراسلين بسبب تغطيته له".ويتابع الخبير بالقول إن نخبة واشنطن بأكملها تقريبًا تراقب الأجسام الطائرة المجهولة على ارتفاع نحو 10 آلاف متر وتتحدث عن "التهديدات الأمنية".وأشار المؤلف إلى أن أفضل طريقة لجذب انتباه الحكومة هي لصق علامة "صنع في الصين" على قطار خرج عن مساره.
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صحيفة صينية تقارن بين فلسفة واشنطن والواقع بالاستشهاد بـ"تشيرنوبل أوهايو"

08:15 GMT 15.02.2023
© AFP 2023 / Yuki Iwamuraالناس يشاهدون غروب الشمس خلف تمثال الحرية في 7 نوفمبر 2022 في نيويورك.
الناس يشاهدون غروب الشمس خلف تمثال الحرية في 7 نوفمبر 2022 في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / Yuki Iwamura
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كشفت صحيفة صينية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجاهل الكوارث التي تحدث داخل البلاد وتطارد الصين بشكل هستيري.
وكتب أحد الخبراء في صحيفة "غلوبال تايمز": "ما يحدث في الوقت الراهن في الولايات المتحدة يوضح تناقضا خطيرا بين فلسفة واشنطن الأمنية والواقع".
وأضاف الخبير بالقول: "كمثال على ذلك، استشهدوا بحادثة وقعت في أوائل فبراير وسميت "تشيرنوبيل في أوهايو" عندما خرج قطار عن القضبان في الولايات المتحدة، مما تسبب في تسرب مواد كيميائية سامة وكارثة بيئية، غير أن هذا الحادث لم يلفت انتباه وسائل الإعلام الأمريكية إلا بعد مرور عشرة أيام على الحادث، وتم اعتقال أحد المراسلين بسبب تغطيته له".
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ويتابع الخبير بالقول إن نخبة واشنطن بأكملها تقريبًا تراقب الأجسام الطائرة المجهولة على ارتفاع نحو 10 آلاف متر وتتحدث عن "التهديدات الأمنية".
وأشار المؤلف إلى أن أفضل طريقة لجذب انتباه الحكومة هي لصق علامة "صنع في الصين" على قطار خرج عن مساره.
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