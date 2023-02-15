https://sputnikarabic.ae/20230215/غافريلوف-واشنطن-تواصل-الضغط-على-كييف-لزيادة-حدة-الأعمال-القتالية-1073569555.html

غافريلوف: واشنطن تواصل الضغط على كييف لزيادة حدة الأعمال القتالية

غافريلوف: واشنطن تواصل الضغط على كييف لزيادة حدة الأعمال القتالية

أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف، أن واشنطن تواصل الضغط على كييف لزيادة حدة الأعمال القتالية. 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T15:57+0000

2023-02-15T15:57+0000

2023-02-15T15:57+0000

روسيا

الضغط

واشنطن

وقف الأعمال القتالية

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وقال غافريلوف متحدثا، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني: "وفقا للمعلومات الواردة، تواصل واشنطن الضغط على كييف من أجل زيادة حدة الأعمال القتالية، مؤكدة بشكل منفاق أن الأسلحة التي يوفرها الغرب ستكون كافية للتأثير على مسار المواجهة المسلحة. وعلى طول الطريق، يواصل الاستراتيجيون الأمريكيون إصدار أوامر جنائية إلى القوات المسلحة الأوكرانية لتوجيه ضربات بربرية على المباني السكنية المدينة في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون وكورسك وبلغورود الروسية".وأشار غافريلوف إلى أن "المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم أبلغوا صحيفة "واشنطن بوست" عن آلية اختيار الأهداف للقصف: أولا، يرسل الجيش الأوكراني في منطقة القتال الإحداثيات إلى القيادة العليا، ثم يتم نقلها إلى الأمريكيين في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا، حيث يتم التأكيد على اتجاه الضربة".وختم بالقول: "إنهم (وكالات الاستخبارات الأمريكية) لم يشعروا بالحرج لأن الموظفين الجدد خدموا مؤخرًا الرايخ الثالث وارتكبوا جرائم حرب، لأن أهداف مواجهة الاتحاد السوفيتي منعت أي تكاليف أخلاقية".

https://sputnikarabic.ae/20230126/غافريلوف-الغرب-ينتقل-إلى-مستوى-جديد-من-المواجهة-مع-روسيا--1072726783.html

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روسيا, الضغط, واشنطن, وقف الأعمال القتالية