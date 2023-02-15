https://sputnikarabic.ae/20230215/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنفذان-دوريات-فوق-بحري-تشيكوتسكي-وأوخوتسك-1073541896.html
قاذفتان روسيتان تنفذان دوريات فوق بحري تشوكوتسك وأوخوتسك بمرافقة مقاتلات "سو 30"... فيديو
قاذفتان روسيتان تنفذان دوريات فوق بحري تشوكوتسك وأوخوتسك بمرافقة مقاتلات "سو 30"... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس"، بتنفيذ دوريات فوق بحري تشوكوتسك وأوخوتسك. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T08:32+0000
2023-02-15T08:32+0000
2023-02-15T09:19+0000
روسيا
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها، اليوم: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو-95 إم إس"، بطلعة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحري تشوكوتسك وأوخوتسك. وكان إجمالي مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" أكملتا رحلة مجدولة مدتها 7 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ.وأشارت إلى أن حاملات الصواريخ حلقت برفقة مقاتلات "سو-30" من القوات الجوية واتحاد الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية.أشارت وزارة الدفاع إلى أن طياري الطيران البعيد المدى يحلقون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ. يتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20230214/الدفاع-الروسية-حاملتا-صواريخ-تو-95إم-إس-تقومان-برحلة-لمدة-7-ساعات-1073482793.html
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روسيا, رصد عسكري
قاذفتان روسيتان تنفذان دوريات فوق بحري تشوكوتسك وأوخوتسك بمرافقة مقاتلات "سو 30"... فيديو
08:32 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 09:19 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس"، بتنفيذ دوريات فوق بحري تشوكوتسك وأوخوتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها، اليوم: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان
من طراز "تو-95 إم إس"، بطلعة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحري تشوكوتسك وأوخوتسك. وكان إجمالي مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات".
وأوضحت الوزارة أن المرافقة الجوية تم توفيرها من قبل أطقم طائرات "سو-30" المقاتلة، التابعة لتشكيل القوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" أكملتا رحلة مجدولة مدتها 7 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ.
وجاء في التقرير: "أكملت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز تو-95إم إس رحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ. وكان إجمالي مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات".
وأشارت إلى أن حاملات الصواريخ حلقت برفقة مقاتلات "سو-30" من القوات الجوية واتحاد الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية.
أشارت وزارة الدفاع إلى أن طياري الطيران البعيد المدى يحلقون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ. يتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.