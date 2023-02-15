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https://sputnikarabic.ae/20230215/قافلة-إغاثية-أردنية-تعبر-الحدود-باتجاه-المحافظات-السورية-المنكوبة-1073554332.html
قافلة إغاثية أردنية تعبر الحدود باتجاه المحافظات السورية المنكوبة
قافلة إغاثية أردنية تعبر الحدود باتجاه المحافظات السورية المنكوبة
دخلت شحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى الأراضي السورية تمهيدا لنقلها إلى المحافظات السورية الشمالية التي ضربها الزلزال فجر الاثنين الماضي. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T12:08+0000
2023-02-15T12:08+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن قافلة مواد إغاثية أردنية دخلت، ظهر اليوم، عبر "معبر نصيب" الحدودي السوري الأردني، دعمًا للمحافظات السورية المنكوبة جراء الزلزال.وأضاف المراسل أن الشحنة تتضمن مواد لوجستية لدعم المتضررين في مراكز الإيواء، أرسلتها مجموعة "القلم" الاستثمارية الأردنية إلى مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" السورية، تمهيدًا لتوزيعها على مراكز الإيواء والمتضررين.وتتضمن الشحنة نحو 3500 (فرشة) و1000 (وسادة) و350 (بطانية)، تقلّها 7 شاحنات، وأرفقت مجموعة "القلم" الأردنية شحنتها برسالة تضامن مع سوريا وشعبها.
https://sputnikarabic.ae/20230215/وزير-الخارجية-الأردني-يزور-سوريا-وتركيا-للتعبير-عن-التضامن-مع-البلدين-المتضررين-من-الزلزال-1073542135.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, زلزال, أخبار الأردن
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, زلزال, أخبار الأردن

قافلة إغاثية أردنية تعبر الحدود باتجاه المحافظات السورية المنكوبة

12:08 GMT 15.02.2023
© Sputnik . Firas Al Ahmadقافلة إغاثية أردنية تعبر الحدود باتجاه المحافظات السورية المنكوبة
قافلة إغاثية أردنية تعبر الحدود باتجاه المحافظات السورية المنكوبة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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دخلت شحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى الأراضي السورية تمهيدا لنقلها إلى المحافظات السورية الشمالية التي ضربها الزلزال فجر الاثنين الماضي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن قافلة مواد إغاثية أردنية دخلت، ظهر اليوم، عبر "معبر نصيب" الحدودي السوري الأردني، دعمًا للمحافظات السورية المنكوبة جراء الزلزال.
© Sputnik . Firas Al Ahmadقافلة إغاثية أردنية تعبر الحدود باتجاه المحافظات السورية المنكوبة
قافلة إغاثية أردنية تعبر الحدود باتجاه المحافظات السورية المنكوبة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
قافلة إغاثية أردنية تعبر الحدود باتجاه المحافظات السورية المنكوبة
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وأضاف المراسل أن الشحنة تتضمن مواد لوجستية لدعم المتضررين في مراكز الإيواء، أرسلتها مجموعة "القلم" الاستثمارية الأردنية إلى مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" السورية، تمهيدًا لتوزيعها على مراكز الإيواء والمتضررين.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
وزير الخارجية الأردني يزور سوريا وتركيا للتعبير عن التضامن مع البلدين المتضررين من الزلزال
08:38 GMT
وتتضمن الشحنة نحو 3500 (فرشة) و1000 (وسادة) و350 (بطانية)، تقلّها 7 شاحنات، وأرفقت مجموعة "القلم" الأردنية شحنتها برسالة تضامن مع سوريا وشعبها.
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