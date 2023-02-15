https://sputnikarabic.ae/20230215/قافلة-إغاثية-أردنية-تعبر-الحدود-باتجاه-المحافظات-السورية-المنكوبة-1073554332.html

قافلة إغاثية أردنية تعبر الحدود باتجاه المحافظات السورية المنكوبة

قافلة إغاثية أردنية تعبر الحدود باتجاه المحافظات السورية المنكوبة

دخلت شحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى الأراضي السورية تمهيدا لنقلها إلى المحافظات السورية الشمالية التي ضربها الزلزال فجر الاثنين الماضي. 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T12:08+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن قافلة مواد إغاثية أردنية دخلت، ظهر اليوم، عبر "معبر نصيب" الحدودي السوري الأردني، دعمًا للمحافظات السورية المنكوبة جراء الزلزال.وأضاف المراسل أن الشحنة تتضمن مواد لوجستية لدعم المتضررين في مراكز الإيواء، أرسلتها مجموعة "القلم" الاستثمارية الأردنية إلى مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" السورية، تمهيدًا لتوزيعها على مراكز الإيواء والمتضررين.وتتضمن الشحنة نحو 3500 (فرشة) و1000 (وسادة) و350 (بطانية)، تقلّها 7 شاحنات، وأرفقت مجموعة "القلم" الأردنية شحنتها برسالة تضامن مع سوريا وشعبها.

https://sputnikarabic.ae/20230215/وزير-الخارجية-الأردني-يزور-سوريا-وتركيا-للتعبير-عن-التضامن-مع-البلدين-المتضررين-من-الزلزال-1073542135.html

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