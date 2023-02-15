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قديروف يعلن عن إرسال 36 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا
قديروف يعلن عن إرسال 36 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا
أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إرسال جمهورية الشيشان 36 طنا من المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال في سوريا. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T07:32+0000
2023-02-15T07:41+0000
جمهورية الشيشان
روسيا
زلزال
أخبار سوريا اليوم
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نشر قديروف على صفحته الخاصة في "تلغرام" منشورا، جاء فيه: "وصلت شحنة إنسانية من جمهورية الشيشان إلى سوريا لضحايا الزلزال. ونظمتها جمعية "أحمد خادجي قديروف". وتم إرسال 36 طنا من المساعدات الضرورية للمتضررين، تضمنت ملابس شتوية ومستلزمات النظافة والمراتب والوسائد والبطانيات. كما تم شراء ثلاثة أطنان من أغذية الأطفال و209 خيم لاستيعاب حوالي 1012 شخصًا و1367 كيس نوم".أضاف قديروف أن القيادة الشيشانية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية "خيرة" و"دايموخ" وجمعية "أطباء السل"، جمعت مساعدات مالية لشراء مساكن مؤقتة لتسعة آلاف أسرة.وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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جمهورية الشيشان, روسيا, زلزال, أخبار سوريا اليوم
جمهورية الشيشان, روسيا, زلزال, أخبار سوريا اليوم

قديروف يعلن عن إرسال 36 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

07:32 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 07:41 GMT 15.02.2023)
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV رئيس الشيشان رمضان قديروف
 رئيس الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV
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أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إرسال جمهورية الشيشان 36 طنا من المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال في سوريا.
نشر قديروف على صفحته الخاصة في "تلغرام" منشورا، جاء فيه: "وصلت شحنة إنسانية من جمهورية الشيشان إلى سوريا لضحايا الزلزال. ونظمتها جمعية "أحمد خادجي قديروف". وتم إرسال 36 طنا من المساعدات الضرورية للمتضررين، تضمنت ملابس شتوية ومستلزمات النظافة والمراتب والوسائد والبطانيات. كما تم شراء ثلاثة أطنان من أغذية الأطفال و209 خيم لاستيعاب حوالي 1012 شخصًا و1367 كيس نوم".
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أضاف قديروف أن القيادة الشيشانية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية "خيرة" و"دايموخ" وجمعية "أطباء السل"، جمعت مساعدات مالية لشراء مساكن مؤقتة لتسعة آلاف أسرة.
وتعهد قديروف بأنه "سيتم إرسال 72 طنا أخرى من المساعدات الإنسانية إلى سوريا في المستقبل القريب".
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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