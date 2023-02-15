https://sputnikarabic.ae/20230215/كلب-يصبح-المدير-التنفيذي-في-تويتر-وماسك-يصفه-بـالمذهل-1073543102.html
كلب يصبح المدير التنفيذي في تويتر وماسك يصفه بـ"المذهل"
كلب يصبح المدير التنفيذي في تويتر وماسك يصفه بـ"المذهل"
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر" الأمريكية، عن تعين مدير تنفيذي جديد للموقع. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T08:57+0000
2023-02-15T08:57+0000
2023-02-15T09:00+0000
مجتمع
منوعات
إيلون ماسك
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نشر ماسك تغريدة مرفقة بصورة كلب، معلقا عليها قائلا: "الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر مذهل".وظهر في الصورة كلب من نوع "شيبا اينو" -سلالة كلاب يعود أصلها إلى اليابان- مرتديا سترة كتب عليها المدير التنفيذي.واصفا إياه بالمثالي للوظيفة وأنه أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر، معلقا بتغريدات أخرى على الصورة.يذكر أنه في وقت سابق أفادت تقارير أن عدد الموظفين داخل شركة "تويتر" انخفض بنسبة 80% تقريبا، منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها العام الماضي.وقام إيلون مايك بتغيير العمليات اليومية لشركة "تويتر"، بما في ذلك تسريح المديرين التنفيذيين، الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة.
https://sputnikarabic.ae/20230121/إيلون-ماسك-يطيح-بـ80-من-موظفي-تويتر-1072542722.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, إيلون ماسك
كلب يصبح المدير التنفيذي في تويتر وماسك يصفه بـ"المذهل"
08:57 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 09:00 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر" الأمريكية، عن تعين مدير تنفيذي جديد للموقع.
نشر ماسك تغريدة مرفقة بصورة كلب، معلقا عليها قائلا: "الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر مذهل".
وظهر في الصورة كلب من نوع "شيبا اينو" -سلالة كلاب يعود أصلها إلى اليابان- مرتديا سترة كتب عليها المدير التنفيذي.
واصفا إياه بالمثالي للوظيفة وأنه أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر، معلقا بتغريدات أخرى على الصورة.
يذكر أنه في وقت سابق أفادت تقارير أن عدد الموظفين داخل شركة "تويتر" انخفض بنسبة 80% تقريبا، منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها العام الماضي.
وقام إيلون مايك بتغيير العمليات اليومية لشركة "تويتر"، بما في ذلك تسريح المديرين التنفيذيين، الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة.