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https://sputnikarabic.ae/20230215/لأول-مرة-في-آيدكس-ونافدكس-إطلاق-جلسات-آيدكس-ثينك-تانك-للحلول-المبتكرة-في-قطاع-الدفاع-1073569202.html
لأول مرة في "آيدكس ونافدكس"… إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" للحلول المبتكرة في قطاع الدفاع
لأول مرة في "آيدكس ونافدكس"… إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" للحلول المبتكرة في قطاع الدفاع
يشهد معرضا "آيدكس ونافدكس 2023" إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" لأول مرة في تاريخ المعرضين، التي تتناول المفاهيم والحلول المبتكرة في قطاع الصناعات الدفاعية. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T15:51+0000
2023-02-15T15:51+0000
رصد عسكري
أخبار الإمارات العربية المتحدة
آيدكس 2023
نافدكس 2023
أخبار العالم الآن
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وذكر بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" يجري بالتعاون بين مجموعة "أدنيك" ووزارة الدفاع الإماراتية وتناقش موضوعات مختلفة في مجال الدفاع والأمن.وتتضمن جلسات "آيدكس ثينك تانك" محادثات استراتيجية يشارك فيها خبراء بارزين في الدفاع والأمن حول العالم، ويتخللها استعراض دراسات وأوراق بحثية والتجارب العالمية تسهم في مواجهة تحديات قطاع الدفاع في المستقبل.وتستضيف الإمارات فعاليات النسخة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والنسخة الـ 7 من معرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023.ويوفر المعرضان منصة عالمية رائدة لاستعراض ابتكارات وتقنيات قطاع الدفاع الدولي كما يسهم في عرض أحدث الأسلحة التي يتم تطويرها حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230204/أبوظبي-تستعد-لـ-آيدكس-2023-ما-هو-تاريخ-التصنيع-العسكري-في-الإمارات-1073105839.html
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رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار العالم الآن

لأول مرة في "آيدكس ونافدكس"… إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" للحلول المبتكرة في قطاع الدفاع

15:51 GMT 15.02.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 فبراير 2021
معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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يشهد معرضا "آيدكس ونافدكس 2023" إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" لأول مرة في تاريخ المعرضين، التي تتناول المفاهيم والحلول المبتكرة في قطاع الصناعات الدفاعية.
وذكر بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" يجري بالتعاون بين مجموعة "أدنيك" ووزارة الدفاع الإماراتية وتناقش موضوعات مختلفة في مجال الدفاع والأمن.
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أبو ظبي تستعد لـ"آيدكس 2023"... ما هو تاريخ التصنيع العسكري في الإمارات؟
4 فبراير, 20:25 GMT
وتتضمن جلسات "آيدكس ثينك تانك" محادثات استراتيجية يشارك فيها خبراء بارزين في الدفاع والأمن حول العالم، ويتخللها استعراض دراسات وأوراق بحثية والتجارب العالمية تسهم في مواجهة تحديات قطاع الدفاع في المستقبل.
وتستضيف الإمارات فعاليات النسخة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والنسخة الـ 7 من معرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023.
ويوفر المعرضان منصة عالمية رائدة لاستعراض ابتكارات وتقنيات قطاع الدفاع الدولي كما يسهم في عرض أحدث الأسلحة التي يتم تطويرها حول العالم.
© Sputnik / M.HASSAN"سكاي كيه نايت"... أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات
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