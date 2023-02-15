https://sputnikarabic.ae/20230215/لأول-مرة-في-آيدكس-ونافدكس-إطلاق-جلسات-آيدكس-ثينك-تانك-للحلول-المبتكرة-في-قطاع-الدفاع-1073569202.html
لأول مرة في "آيدكس ونافدكس"… إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" للحلول المبتكرة في قطاع الدفاع
لأول مرة في "آيدكس ونافدكس"… إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" للحلول المبتكرة في قطاع الدفاع
يشهد معرضا "آيدكس ونافدكس 2023" إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" لأول مرة في تاريخ المعرضين، التي تتناول المفاهيم والحلول المبتكرة في قطاع الصناعات الدفاعية. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T15:51+0000
2023-02-15T15:51+0000
2023-02-15T15:51+0000
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وذكر بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" يجري بالتعاون بين مجموعة "أدنيك" ووزارة الدفاع الإماراتية وتناقش موضوعات مختلفة في مجال الدفاع والأمن.وتتضمن جلسات "آيدكس ثينك تانك" محادثات استراتيجية يشارك فيها خبراء بارزين في الدفاع والأمن حول العالم، ويتخللها استعراض دراسات وأوراق بحثية والتجارب العالمية تسهم في مواجهة تحديات قطاع الدفاع في المستقبل.وتستضيف الإمارات فعاليات النسخة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والنسخة الـ 7 من معرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023.ويوفر المعرضان منصة عالمية رائدة لاستعراض ابتكارات وتقنيات قطاع الدفاع الدولي كما يسهم في عرض أحدث الأسلحة التي يتم تطويرها حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230204/أبوظبي-تستعد-لـ-آيدكس-2023-ما-هو-تاريخ-التصنيع-العسكري-في-الإمارات-1073105839.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار العالم الآن
لأول مرة في "آيدكس ونافدكس"… إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" للحلول المبتكرة في قطاع الدفاع
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يشهد معرضا "آيدكس ونافدكس 2023" إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" لأول مرة في تاريخ المعرضين، التي تتناول المفاهيم والحلول المبتكرة في قطاع الصناعات الدفاعية.
وذكر بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن إطلاق جلسات "آيدكس ثينك تانك" يجري بالتعاون بين مجموعة "أدنيك" ووزارة الدفاع الإماراتية وتناقش موضوعات مختلفة في مجال الدفاع والأمن.
وتتضمن جلسات "آيدكس ثينك تانك" محادثات استراتيجية يشارك فيها خبراء بارزين في الدفاع والأمن حول العالم، ويتخللها استعراض دراسات وأوراق بحثية والتجارب العالمية تسهم في مواجهة تحديات قطاع الدفاع في المستقبل.
وتستضيف الإمارات فعاليات النسخة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023
" والنسخة الـ 7 من معرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023.
ويوفر المعرضان منصة عالمية رائدة لاستعراض ابتكارات وتقنيات
قطاع الدفاع الدولي كما يسهم في عرض أحدث الأسلحة التي يتم تطويرها حول العالم.