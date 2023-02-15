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https://sputnikarabic.ae/20230215/لاعب-كولومبي-يتعرض-للاعتداء-من-أحد-المشجعين-لكن-رده-كان-قويا-فيديو-1073567840.html
لاعب كولومبي يتعرض للاعتداء من أحد المشجعين لكن رده كان قويا... فيديو
لاعب كولومبي يتعرض للاعتداء من أحد المشجعين لكن رده كان قويا... فيديو
تعرض لاعب في البطولة المحلية الكولومبية لكرة القدم لاعتداء من أحد المشجعين الذي اقتحم أرضية الميدان، لكن اللاعب ركض وراء المشجع وانهال عليه بالضرب. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T15:10+0000
2023-02-15T15:10+0000
نادي الفيديو
كولومبيا
اعتداء
مشجعين
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللحادثة التي جرت في المقابلة التي جمعت بين فريق ديبورتس توليما والزّائر نادي ميوناريوس الكولومبيَين، في ساعة مُبكّرة من صباح الأربعاء لِحساب الجولة الأولى من عمر البطولة المحلّية.ويظهر الفيديو اقتحام أحد المُشجّعين أرضية الملعب، والاعتداء على متوسّط ميدان فريق ميوناريوس دانييل كاتانيو. فردّ عليه بِحركة أخرى عنيفة.ورفض مسؤولو نادي ميوناريوس بعدها أن يُواصل فريقهم الكروي خوض هذه المباراة، بِحجّة عدم توفّر الأمن. واضطرّ الحكم إلى إيقافها، في انتظار قرار الهيئة المحلّية التي تُشرف على تنظيم البطولة.
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نادي الفيديو, كولومبيا, اعتداء, مشجعين
نادي الفيديو, كولومبيا, اعتداء, مشجعين

لاعب كولومبي يتعرض للاعتداء من أحد المشجعين لكن رده كان قويا... فيديو

15:10 GMT 15.02.2023
© AFP 2023 / LUIS ROBAYOفريدي رينكون قائد منتخب كولومبيا السابق في حالة حرجة بعد حادث سير
فريدي رينكون قائد منتخب كولومبيا السابق في حالة حرجة بعد حادث سير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / LUIS ROBAYO
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تعرض لاعب في البطولة المحلية الكولومبية لكرة القدم لاعتداء من أحد المشجعين الذي اقتحم أرضية الميدان، لكن اللاعب ركض وراء المشجع وانهال عليه بالضرب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللحادثة التي جرت في المقابلة التي جمعت بين فريق ديبورتس توليما والزّائر نادي ميوناريوس الكولومبيَين، في ساعة مُبكّرة من صباح الأربعاء لِحساب الجولة الأولى من عمر البطولة المحلّية.
ويظهر الفيديو اقتحام أحد المُشجّعين أرضية الملعب، والاعتداء على متوسّط ميدان فريق ميوناريوس دانييل كاتانيو. فردّ عليه بِحركة أخرى عنيفة.
ورفض مسؤولو نادي ميوناريوس بعدها أن يُواصل فريقهم الكروي خوض هذه المباراة، بِحجّة عدم توفّر الأمن. واضطرّ الحكم إلى إيقافها، في انتظار قرار الهيئة المحلّية التي تُشرف على تنظيم البطولة.
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