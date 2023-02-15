https://sputnikarabic.ae/20230215/لافروف-الغرب-يكذب-على-روسيا-بشأن-ما-حدث-في-خطوط-أنابيب-الغاز-التيار-الشمالي--1073544454.html

لافروف: الغرب يكذب على روسيا بشأن ما حدث في خطوط "التيار الشمالي"

لافروف: الغرب يكذب على روسيا بشأن ما حدث في خطوط "التيار الشمالي"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الغرب يكذب على روسيا بشأن ما حدث في خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي". 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T09:41+0000

2023-02-15T09:41+0000

2023-02-15T10:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وتساءل لافروف خلال كلمة أمام مجلس الدوما الروسي: "ما هي الاعترافات الساخرة الأخيرة للقادة السابقين لألمانيا وفرنسا، ميركل وهولاند، (قالا) بأنهم بحاجة إلى حزمة اتفاقيات مينسك، التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، من أجل كسب الوقت والسماح لكييف ببناء قدراتها العسكرية. ببساطة، كذب الجميع علينا: وهم يكذبون الآن، يخفون الحقيقة حول الهجمات على "التيار الشمالي".وأضاف لافروف: "محاولات عزل روسيا باءت بالفشل، وأعداؤنا مجبرون على الاعتراف بذلك، وأن مسار السياسة الخارجية الذي أقره الرئيس للدفاع عن المصالح الوطنية وفي نفس الوقت الانفتاح على التعاون الدولي الواسع والمتساوي يثبت فعاليته".وأشار لافروف إلى أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية المحدثة سيركز على الحاجة إلى إنهاء احتكار الغرب لتشكيل إطار الحياة الدولية، ويجب أن يتم تحديد الإطار ليس في المصالح الأنانية للغرب، ولكن على أساس توازن عادل للمصالح، كما يقتضي ميثاق الأمم المتحدة، الذي كرس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول.وكان الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، قد كشف أن بايدن أمر بتفجير خطوط "التيار الشمالي" في سبتمبر/ أيلول "وعارض هذا القرار العديد من المشاركين في هذه العملية الذين شغلوا مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية واعتبروه مجنونا" على مثل هذا القرار.وكان سيمور هيرش قد نشر مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230215/إعلام-الدليل-السري-للناتو-يحمل-في-طياته-صراعا-مع-الصين--1073542848.html

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