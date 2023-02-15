https://sputnikarabic.ae/20230215/لافروف-الغرب-يكذب-على-روسيا-بشأن-ما-حدث-في-خطوط-أنابيب-الغاز-التيار-الشمالي--1073544454.html
لافروف: الغرب يكذب على روسيا بشأن ما حدث في خطوط "التيار الشمالي"
لافروف: الغرب يكذب على روسيا بشأن ما حدث في خطوط "التيار الشمالي"
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الغرب يكذب على روسيا بشأن ما حدث في خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي". 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:41+0000
2023-02-15T09:41+0000
2023-02-15T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073021185_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_6eb6a474de6e95c2638b871f9f753cbc.jpg
موسكو - سبوتنيك. وتساءل لافروف خلال كلمة أمام مجلس الدوما الروسي: "ما هي الاعترافات الساخرة الأخيرة للقادة السابقين لألمانيا وفرنسا، ميركل وهولاند، (قالا) بأنهم بحاجة إلى حزمة اتفاقيات مينسك، التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، من أجل كسب الوقت والسماح لكييف ببناء قدراتها العسكرية. ببساطة، كذب الجميع علينا: وهم يكذبون الآن، يخفون الحقيقة حول الهجمات على "التيار الشمالي".وأضاف لافروف: "محاولات عزل روسيا باءت بالفشل، وأعداؤنا مجبرون على الاعتراف بذلك، وأن مسار السياسة الخارجية الذي أقره الرئيس للدفاع عن المصالح الوطنية وفي نفس الوقت الانفتاح على التعاون الدولي الواسع والمتساوي يثبت فعاليته".وأشار لافروف إلى أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية المحدثة سيركز على الحاجة إلى إنهاء احتكار الغرب لتشكيل إطار الحياة الدولية، ويجب أن يتم تحديد الإطار ليس في المصالح الأنانية للغرب، ولكن على أساس توازن عادل للمصالح، كما يقتضي ميثاق الأمم المتحدة، الذي كرس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول.وكان الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، قد كشف أن بايدن أمر بتفجير خطوط "التيار الشمالي" في سبتمبر/ أيلول "وعارض هذا القرار العديد من المشاركين في هذه العملية الذين شغلوا مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية واعتبروه مجنونا" على مثل هذا القرار.وكان سيمور هيرش قد نشر مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230215/إعلام-الدليل-السري-للناتو-يحمل-في-طياته-صراعا-مع-الصين--1073542848.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073021185_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_2199f4852e92c27c188434beadefdea9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف: الغرب يكذب على روسيا بشأن ما حدث في خطوط "التيار الشمالي"
09:41 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الغرب يكذب على روسيا بشأن ما حدث في خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
موسكو - سبوتنيك. وتساءل لافروف خلال كلمة أمام مجلس الدوما الروسي: "ما هي الاعترافات الساخرة الأخيرة للقادة السابقين لألمانيا وفرنسا، ميركل وهولاند، (قالا) بأنهم بحاجة إلى حزمة اتفاقيات مينسك، التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، من أجل كسب الوقت والسماح لكييف ببناء قدراتها العسكرية. ببساطة، كذب الجميع علينا: وهم يكذبون الآن، يخفون الحقيقة حول الهجمات على "التيار الشمالي".
وتابع لافروف: "اليوم، تشن الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها، حرباً هجينة شاملة ضدنا تم إعدادها لسنوات عديدة، باستخدام الراديكاليين المتعصبين الأوكرانيين ككبش فداء، والغرض من هذه الحرب، ليس مخفياً، هو ليس فقط هزيمة بلدنا في ساحة المعركة، وتدمير الاقتصاد الروسي، ولكن أيضا لتطويقنا بحزام وقائي، وتحويلنا إلى دولة منبوذة نوعا ما".
وأضاف لافروف: "محاولات عزل روسيا باءت بالفشل، وأعداؤنا مجبرون على الاعتراف بذلك، وأن مسار السياسة الخارجية الذي أقره الرئيس للدفاع عن المصالح الوطنية وفي نفس الوقت الانفتاح على التعاون الدولي الواسع والمتساوي يثبت فعاليته".
وأشار لافروف إلى أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية المحدثة سيركز على الحاجة إلى إنهاء احتكار الغرب لتشكيل إطار الحياة الدولية، ويجب أن يتم تحديد الإطار ليس في المصالح الأنانية للغرب، ولكن على أساس توازن عادل للمصالح، كما يقتضي ميثاق الأمم المتحدة، الذي كرس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول.
وكان الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، قد كشف أن بايدن أمر بتفجير خطوط "التيار الشمالي" في سبتمبر/ أيلول
"وعارض هذا القرار العديد من المشاركين في هذه العملية الذين شغلوا مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية واعتبروه مجنونا" على مثل هذا القرار.
وكان سيمور هيرش قد نشر مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي.