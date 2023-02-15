عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/لافروف-روسيا-تطالب-بعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-حول-انفجارات-التيار-الشمالي-1073551470.html
لافروف: روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن حول انفجارات "التيار الشمالي"
لافروف: روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن حول انفجارات "التيار الشمالي"
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ناشدت الأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن حول الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز "التيار... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T11:02+0000
2023-02-15T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073026042_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_a40c25ee041d1a5ec0d02fc43db6a892.jpg
وقال لافروف خلال كلمة أمام مجلس الدوما الروسي: "توجهنا إلى الأمم المتحدة وأثرنا هذه المسألة هناك ونحن نستعد لعقد اجتماع خاص في مجلس الأمن وسنطالب بتشكيل تحقيق في هذه القضية".وأضاف لافروف: "صحيح أن الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال ممثله الرسمي، قال بالفعل إن الأمم المتحدة لا تملك السلطة والتفويض لإجراء مثل هذه التحقيقات. مع كل الاحترام، نحن لا نتفق مع هذا الموقف".ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الجاري، وفقا لبرنامج عمل المجلس المنشور.ويُعقد الاجتماع تحت بند جدول الأعمال "صون السلام والأمن"، وسيكون الاجتماع في شكل مناقشات، ما يعني أنه ليس فقط 15 عضوا في مجلس الأمن، ولكن أيضا دول أخرى في الأمم المتحدة ستكون قادرة على المشاركة فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230215/إعلام-واشنطن-تدرس-إرسال-أسلحة-إيرانية-إلى-أوكرانيا-1073541510.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073026042_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ea5e39454589b663e0bc322e7e0817ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لافروف: روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن حول انفجارات "التيار الشمالي"

11:02 GMT 15.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ناشدت الأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن حول الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وقال لافروف خلال كلمة أمام مجلس الدوما الروسي: "توجهنا إلى الأمم المتحدة وأثرنا هذه المسألة هناك ونحن نستعد لعقد اجتماع خاص في مجلس الأمن وسنطالب بتشكيل تحقيق في هذه القضية".
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: واشنطن تدرس إرسال أسلحة إيرانية إلى أوكرانيا
08:11 GMT
وأضاف لافروف: "صحيح أن الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال ممثله الرسمي، قال بالفعل إن الأمم المتحدة لا تملك السلطة والتفويض لإجراء مثل هذه التحقيقات. مع كل الاحترام، نحن لا نتفق مع هذا الموقف".
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الجاري، وفقا لبرنامج عمل المجلس المنشور.
ويُعقد الاجتماع تحت بند جدول الأعمال "صون السلام والأمن"، وسيكون الاجتماع في شكل مناقشات، ما يعني أنه ليس فقط 15 عضوا في مجلس الأمن، ولكن أيضا دول أخرى في الأمم المتحدة ستكون قادرة على المشاركة فيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала