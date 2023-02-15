https://sputnikarabic.ae/20230215/مصر-قرار-حكومي-جديد-لمواجهة-أزمة-أسعار-الدواجن-1073556967.html
مصر… قرار حكومي جديد لمواجهة أزمة أسعار الدواجن
مصر… قرار حكومي جديد لمواجهة أزمة أسعار الدواجن
أعلنت الحكومة المصرية إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في البلاد تتضمن إعفاءات للمنتجين. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T13:07+0000
2023-02-15T13:07+0000
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وشملت الإجراءات الحكومية إعفاء مزارع الدواجن من الضرائب لعدة سنوات لتحفيز المنتجين على العمل، حسبما ذكر موقع "مصراوي" الإخباري.ولفت الموقع إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق على وضع مزارع الإنتاج الداجني ضمن قراره الخاص بإعفاء العقارات المستخدمة في أغراض معينة من الضرائب.وأوضح الموقع أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بتحمل قيمة الضرائب على هذه المزارع بالكامل لمدة 3 سنوات تشمل 2022 حتى 2024.وخلال الفترة الأخيرة، واجهت مصر أزمة في توفير الأعلاف التي تستورد معظمها من الخارج بسبب الاضطرابات العالمية وعدم انتظام عمليات الشحن، وتسبب ذلك في أزمة الإنتاج الداجني وتوقف العديد من المزارع لهذا السبب.
https://sputnikarabic.ae/20221018/الأعلاف-والثروة-الداجنة-في-مصر-هل-تنجح-التدخلات-الحكومية-في-إنهاء-الأزمة؟-1069206957.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن
مصر… قرار حكومي جديد لمواجهة أزمة أسعار الدواجن
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أعلنت الحكومة المصرية إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في البلاد تتضمن إعفاءات للمنتجين.