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https://sputnikarabic.ae/20230215/منظمة-الصحة-العالمية-سنواصل-الضغط-للحصول-على-إجابة-بشأن-أصل--كورونا-1073569801.html
منظمة الصحة العالمية: سنواصل الضغط للحصول على إجابة بشأن أصل كورونا
منظمة الصحة العالمية: سنواصل الضغط للحصول على إجابة بشأن أصل كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه ستواصل الضغط من أجل التوصل لإجابة بشأن كيفية نشأة جائحة فيروس كورونا. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T16:29+0000
2023-02-15T16:29+0000
منظمة الصحة العالمية
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين، اليوم الأربعاء، بحسب "فرانس برس".وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "نحتاج للاستمرار في الضغط حتى نحصل على إجابة"، مشيرا إلى عملية البحث عن أصول الفيروس الذي بدأ في الانتشار في الصين في أواخر عام 2019.تأتي تصريحات أدهانوم غيبريسوس في أعقاب تقرير يشير إلى أن المنظمة تخلت عن البحث عن ظروف نشأة الفيروس.فقد نقلت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية عن الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أن المنظمة علقت إجراء المزيد من التحقيقات حول أصل كوفيد 19 بسبب مشاكل تتعلق بجمع البيانات.وقالت الخبيرة إن منظمة الصحة العالمية خططت للعمل على مراحل، غير أنه تم تغيير هذه الخطة بسبب الأحداث السياسية التي شهدها العالم وهو ما عرقل التقدم في فهم أصل الفيروس.وتوقعت الخبيرة عدم إجراء مرحلة جديد من التحقيقات في أصل فيروس كورونا.
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, الأخبار, العالم, الصحة
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, الأخبار, العالم, الصحة

منظمة الصحة العالمية: سنواصل الضغط للحصول على إجابة بشأن أصل كورونا

16:29 GMT 15.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه ستواصل الضغط من أجل التوصل لإجابة بشأن كيفية نشأة جائحة فيروس كورونا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين، اليوم الأربعاء، بحسب "فرانس برس".
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وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "نحتاج للاستمرار في الضغط حتى نحصل على إجابة"، مشيرا إلى عملية البحث عن أصول الفيروس الذي بدأ في الانتشار في الصين في أواخر عام 2019.
تأتي تصريحات أدهانوم غيبريسوس في أعقاب تقرير يشير إلى أن المنظمة تخلت عن البحث عن ظروف نشأة الفيروس.
فقد نقلت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية عن الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أن المنظمة علقت إجراء المزيد من التحقيقات حول أصل كوفيد 19 بسبب مشاكل تتعلق بجمع البيانات.
وقالت الخبيرة إن منظمة الصحة العالمية خططت للعمل على مراحل، غير أنه تم تغيير هذه الخطة بسبب الأحداث السياسية التي شهدها العالم وهو ما عرقل التقدم في فهم أصل الفيروس.
وتوقعت الخبيرة عدم إجراء مرحلة جديد من التحقيقات في أصل فيروس كورونا.
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