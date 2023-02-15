https://sputnikarabic.ae/20230215/موسكو-تنتظر-رد-تركيا-بشأن-أمن-القوافل-الإنسانية-إلى-إدلب-وحلب-1073537850.html
موسكو تنتظر رد تركيا بشأن أمن القوافل الإنسانية إلى إدلب وحلب
موسكو تنتظر رد تركيا بشأن أمن القوافل الإنسانية إلى إدلب وحلب
قال اللواء أوليغ ييغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في إحاطة إنه ينتظر رد تركيا بشأن مسألة ضمان أمن... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T03:32+0000
2023-02-15T03:32+0000
2023-02-15T03:32+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ييغوروف: "ننتظر رد فعل الجانب التركي بشأن مسألة ضمان أمن القوافل الإنسانية لتقديم المساعدة لسكان منطقة خفض التصعيد في إدلب والمناطق الشمالية من محافظة حلب".وأضاف إنه بعد زلزال 6 فبراير في تركيا وسوريا، قُدمت المساعدة الطبية إلى 368 مواطنا سوريا، وأخذت 280 جرعة من الدم المتبرع به، ووزعت 73.2 طنا من المساعدات الإنسانية في محافظات اللاذقية وحلب وحماة.يشار إلى أن أجزاء من تركيا وسوريا تعرضت لسلسلة من الزلازل القوية والهزات الارتدادية في 6 فبراير.وتجاوز عدد القتلى من الزلازل المدمرة في تركيا 35 ألف. وفي سوريا، قدرت منظمة الصحة العالمية عدد الضحايا بنحو 8500، في حين قالت وزارة الصحة السورية إن عدد القتلى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة تجاوز 1400 شخص.وشاركت روسيا في عمليات الإنقاذ في البلدين، حيث أنقذت فرق الاستجابة للطوارئ الروسية تسعة أشخاص وقدمت المساعدة لأكثر من 800 ضحية للزلازل في كل من تركيا وسوريا، وفقا لوزارة الطوارئ الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230215/أردوغان-تركيا-تبني-30-ألف-منزل-بمنطقة-الزلزال-في-مارس-1073537678.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم
موسكو تنتظر رد تركيا بشأن أمن القوافل الإنسانية إلى إدلب وحلب
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قال اللواء أوليغ ييغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في إحاطة إنه ينتظر رد تركيا بشأن مسألة ضمان أمن القوافل الإنسانية لمساعدة سكان منطقة خفض التصعيد في إدلب والجزء الشمالي من محافظة حلب.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ييغوروف: "ننتظر رد فعل الجانب التركي بشأن مسألة ضمان أمن القوافل الإنسانية لتقديم المساعدة لسكان منطقة خفض التصعيد في إدلب والمناطق الشمالية من محافظة حلب".
وأضاف إنه بعد زلزال 6 فبراير في تركيا وسوريا، قُدمت المساعدة الطبية إلى 368 مواطنا سوريا، وأخذت 280 جرعة من الدم المتبرع به، ووزعت 73.2 طنا من المساعدات الإنسانية في محافظات اللاذقية وحلب وحماة.
يشار إلى أن أجزاء من تركيا وسوريا تعرضت لسلسلة من الزلازل القوية
والهزات الارتدادية في 6 فبراير.
وتجاوز عدد القتلى من الزلازل المدمرة في تركيا 35 ألف. وفي سوريا، قدرت منظمة الصحة العالمية عدد الضحايا بنحو 8500، في حين قالت وزارة الصحة السورية إن عدد القتلى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة تجاوز 1400 شخص.
وشاركت روسيا في عمليات الإنقاذ في البلدين
، حيث أنقذت فرق الاستجابة للطوارئ الروسية تسعة أشخاص وقدمت المساعدة لأكثر من 800 ضحية للزلازل في كل من تركيا وسوريا، وفقا لوزارة الطوارئ الروسية.