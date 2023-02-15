https://sputnikarabic.ae/20230215/نقيب-أطباء-لبنان-نظمنا-أول-قافلة-مساعدات-إلى-سوريا-ونحاول-أن-نرسم-خطة-مساعدة-طبية-1073545619.html

نقيب أطباء لبنان: نظمنا أول قافلة مساعدات إلى سوريا ونحاول أن نرسم خطة مساعدة طبية

نقيب أطباء لبنان: نظمنا أول قافلة مساعدات إلى سوريا ونحاول أن نرسم خطة مساعدة طبية

أشار نقيب الأطباء في لبنان يوسف بخاش إلى أن نقابة أطباء لبنان سلمت، يوم أمس الثلاثاء، نقابة أطباء سوريا أول قافلة مساعدات طبية من أدوية ومستلزمات طبية... 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T10:05+0000

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2023-02-15T10:05+0000

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وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال بخاش إنه "كنقابة أطباء منذ اللحظة الأولى للزلزال تحركنا وتواصلنا مع الأطراف المعنية في تركيا وفي سوريا، وتبين لنا من الأساس أن تركيا لديها المساعدات والطواقم الطبية والإنسانية الكافية لإنقاذ الجرحى، بينما في سوريا كان لديهم شح في المستلزمات الطبية".وقال بخاش: "اللقاءات التي أجريناها أمس في سوريا كانت مهمة لأنه قمنا بمسح حالات الجرحى ونحن الآن نحاول أن نرسم خطة مساعدة طبية لأن الجريح تلقى العلاج الطارئ ولكن الكثير من الجرحى بحاجة إلى عمليات جراحية أخرى وعديدة خاصة ترميمية إن كان في المفاصل أو في العظم أو في الشرايين أو العضل أو الأوتار، وهنا يأتي دورنا كأشخاص ممكن من خلال طواقم متخصصة لديها خبرة بهذه العمليات ونستطيع إلى جانب الزملاء السوريين أن نقف قدر الإمكان إلى جانب الجرحى والمتضررين السوريين".وأوضح أنه "لم تطرح فكرة معالجة الجرحى في لبنان إلا أنه من الأسهل إرسال أطباء لإجراء العمليات الجراحية في سوريا، ومن الممكن إذا بعض الجرحى يرغبون في التوجه إلى لبنان للطبابة فالأكيد ليس لدينا أي مشكل، ولكن الفكرة لم تطرح والعمل كان أمس بإيصال المساعدات ومسح ميداني للحاجات الطبية والجراحية خلال الأسابيع القادمة".كما أكد أن "هناك مساعدات أخرى سترسل، نظمنا أول قافلة وركزنا على مستشفيات العاصمة بيروت والجامعية لأنه لديها الإمكانيات الأكبر، ولكن هناك مستشفيات في الأطراف أبدت رغبتها في المساعدات وعلى الأكيد أن هناك شحنات ومساعدات يتم توضيبها لإرسالها".

https://sputnikarabic.ae/20230207/فريق-إنقاذ-ينطلق-من-لبنان-إلى-سوريا-1073218569.html

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