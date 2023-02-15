https://sputnikarabic.ae/20230215/هاكرز-يطالبون-البريد-الملكي-البريطاني-بفدية-قدرها-80-مليون-دولار-1073542320.html
هاكرز يطالبون البريد الملكي البريطاني بفدية قدرها 80 مليون دولار
هاكرز يطالبون البريد الملكي البريطاني بفدية قدرها 80 مليون دولار
طالبت مجموعة "هاكرز" تمكنت من مهاجمة البريد الملكي البريطاني، السلطات بدفع فدية قدرها 79.7 مليون دولار. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T08:40+0000
2023-02-15T08:40+0000
2023-02-15T08:41+0000
العالم
بريطانيا
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أشار التقرير الذي نشرته صحيفة Financial Times، إلى أن مجموعة الهاكرز المعروفة باسم LockBit، طلبت فدية من الحكومة البريطانية.ونشر القراصنة مراسلات تمت بينهم وبين البريد الملكي موثقة بتواريخ المراسلات، والتي تظهر بدء المفاوضات بينهما في 9 فبراير/شباط.وأضاف التقرير أن القراصنة وضعوا الشركتين بموقف محرج، حيث تعتبر أعمال شركة IDS لتسليم الطرود الدولية مربحة.وبحسب المراسلات التي تم نشرها، فقد وصف المفاوض من طرف البريد الملكي طلبات الهاكرز بالسخيفة، قائلا إنه لن يتم دفع أي شيء.ولم تؤكد Royal Mail of Britain رسميا أن المتسللين اخترقوا دفاعاتها الإلكترونية ويطلبون فدية. ومع ذلك، لا يمكن للبريطانيين إرسال طرود إلى الخارج من مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد. وتحذر Royal Mail من أن الشحنات الدولية قد "تستغرق وقتًا أطول قليلاً من المعتاد".ومنذ 11 يناير/كانون الثاني، تحذر Royal Mail العملاء من الانقطاعات بسبب "حادث إلكتروني" وطلبت منهم عدم إرسال الرسائل والطرود حتى يتم حل المشكلة.
https://sputnikarabic.ae/20230111/إعلام-البريد-البريطاني-يتعرض-لهجوم-إلكتروني-1072174513.html
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العالم, بريطانيا
هاكرز يطالبون البريد الملكي البريطاني بفدية قدرها 80 مليون دولار
08:40 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 08:41 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
طالبت مجموعة "هاكرز" تمكنت من مهاجمة البريد الملكي البريطاني، السلطات بدفع فدية قدرها 79.7 مليون دولار.
أشار التقرير الذي نشرته صحيفة
Financial Times، إلى أن مجموعة الهاكرز المعروفة باسم LockBit، طلبت فدية من الحكومة البريطانية.
ونشر القراصنة مراسلات تمت بينهم وبين البريد الملكي موثقة بتواريخ المراسلات، والتي تظهر بدء المفاوضات بينهما في 9 فبراير/شباط.
وخلال المحادثات اكتشف القراصنة دخل الشركة وطالبوها بنسبة 0.5 في المئة من الإيرادات السنوية للشركة الأم International Distribution Services (IDS التي تضم البريد الملكي.
وأضاف التقرير أن القراصنة وضعوا الشركتين بموقف محرج، حيث تعتبر أعمال شركة IDS لتسليم الطرود الدولية مربحة.
وبحسب المراسلات التي تم نشرها، فقد وصف المفاوض من طرف البريد الملكي طلبات الهاكرز بالسخيفة، قائلا إنه لن يتم دفع أي شيء.
ولم تؤكد Royal Mail of Britain رسميا أن المتسللين اخترقوا دفاعاتها الإلكترونية ويطلبون فدية. ومع ذلك، لا يمكن للبريطانيين إرسال طرود إلى الخارج من مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد. وتحذر Royal Mail من أن الشحنات الدولية قد "تستغرق وقتًا أطول قليلاً من المعتاد".
ومنذ 11 يناير/كانون الثاني، تحذر Royal Mail العملاء من الانقطاعات بسبب "حادث إلكتروني" وطلبت منهم عدم إرسال الرسائل والطرود حتى يتم حل المشكلة.