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https://sputnikarabic.ae/20230215/هل-يمكن-لمرضى-السكري-تناول-العسل-الأبيض-كما-يحلو-لهم-1073545329.html
هل يمكن لمرضى السكري تناول العسل الأبيض كما يحلو لهم
هل يمكن لمرضى السكري تناول العسل الأبيض كما يحلو لهم
حذرت وزارة الصحة المصرية من أن العسل الأبيض يزيد مستوى السكر في الجسم، ويزيد الوزن أيضا. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:51+0000
2023-02-15T09:51+0000
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ويعتقد البعض أن مرضى السكري يُسمح لهم باستخدام العسل الأبيض بأي كمية على عكس السكر الأبيض، لكن الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية على تويتر، أكد أن ذلك غير صحيح.وأضافت الصحة المصرية أنه "باستطاعة العسل الأبيض زيادة مستوى السكر في الجسم، مثل السكر الأبيض، كما أنه يزيد من الوزن أيضا".ويؤدّي مرض السكري إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة مشاكل بإنتاج الإنسولين، أو عمله، أو كليهما.وقد يتسبّب هذا المرض بمضاعفات خطيرة مثل العمى، وتلف الكِلى، وأمراض القلب، والأوعية الدمويّة، وقد يؤدّي إلى بتر الأطراف أيضًا، والوفاة المبكّرة.
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مصر, أخبار مصر الآن, الصحة, وزارة الصحة المصرية, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الصحة, وزارة الصحة المصرية, منوعات, الأخبار

هل يمكن لمرضى السكري تناول العسل الأبيض كما يحلو لهم

09:51 GMT 15.02.2023
© Photo / منظمة أطباء بلا حدود تطبيق "DTx" أحد التطبيقات الرائدة لمساعدة مرضى السكري
 تطبيق DTx أحد التطبيقات الرائدة لمساعدة مرضى السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Photo / منظمة أطباء بلا حدود
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حذرت وزارة الصحة المصرية من أن العسل الأبيض يزيد مستوى السكر في الجسم، ويزيد الوزن أيضا.
ويعتقد البعض أن مرضى السكري يُسمح لهم باستخدام العسل الأبيض بأي كمية على عكس السكر الأبيض، لكن الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية على تويتر، أكد أن ذلك غير صحيح.
وأضافت الصحة المصرية أنه "باستطاعة العسل الأبيض زيادة مستوى السكر في الجسم، مثل السكر الأبيض، كما أنه يزيد من الوزن أيضا".
ويؤدّي مرض السكري إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة مشاكل بإنتاج الإنسولين، أو عمله، أو كليهما.
وقد يتسبّب هذا المرض بمضاعفات خطيرة مثل العمى، وتلف الكِلى، وأمراض القلب، والأوعية الدمويّة، وقد يؤدّي إلى بتر الأطراف أيضًا، والوفاة المبكّرة.
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