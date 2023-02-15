https://sputnikarabic.ae/20230215/هيرش-يتهم-السلطات-الأمريكية-بالتكتم-على-قضية-تفجير-أنابيب-التيار-الشمالي-في-البلاد-1073557527.html
هيرش يتهم السلطات الأمريكية بالتكتم على قضية تفجير أنابيب "التيار الشمالي" في البلاد
هيرش يتهم السلطات الأمريكية بالتكتم على قضية تفجير أنابيب "التيار الشمالي" في البلاد
اتهم الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قضية تورط واشنطن في تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي". 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T13:29+0000
2023-02-15T13:29+0000
2023-02-15T13:29+0000
العالم
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وبحسب هيرش، أمر بايدن بتفجير خطوط "التيار الشمالي" في سبتمبر/أيلول، "وعارض هذا القرار العديد من المشاركين في هذه العملية الذين شغلوا "مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية واعتبروه مجنونا".وكان سيمور هيرش قد نشر مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230215/صحفي-أمريكي-الخوف-دفع-بايدن-إلى-تأجيل-تفجير-السيل-الشمالي-من-يونيو-إلى-سبتمبر-2022--1073537544.html
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العالم
هيرش يتهم السلطات الأمريكية بالتكتم على قضية تفجير أنابيب "التيار الشمالي" في البلاد
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اتهم الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قضية تورط واشنطن في تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي".
وبحسب هيرش، أمر بايدن بتفجير خطوط "التيار الشمالي" في سبتمبر/أيلول، "وعارض هذا القرار العديد من المشاركين في هذه العملية الذين شغلوا "مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية واعتبروه مجنونا".
وكان سيمور هيرش قد نشر مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"
في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي.