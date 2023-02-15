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https://sputnikarabic.ae/20230215/واشنطن-تدرس-إمكانية-تحول-مسار-المنطاد-الصيني-بسبب-الطقس-غير-العادي--1073537405.html
واشنطن تدرس إمكانية تحول مسار المنطاد الصيني بسبب الطقس غير العادي
واشنطن تدرس إمكانية تحول مسار المنطاد الصيني بسبب الطقس غير العادي
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن العديد من المسؤولين أن الولايات المتحدة تدرس احتمال أن يكون المنطاد الصيني قد خرج عن مساره بسبب طقس غير عادي ولم يكن... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T01:43+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير يوم الثلاثاء إن الحادث ربما كان خطأ وليس مراقبة، كما ادعت الولايات المتحدة سابقا قبل إسقاطه قبالة ساحل ساوث كارولينا في 4 فبراير.وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, التوترات الاقتصادية بين الصين وأمريكا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, التوترات الاقتصادية بين الصين وأمريكا, العالم, أخبار العالم الآن

واشنطن تدرس إمكانية تحول مسار المنطاد الصيني بسبب الطقس غير العادي

01:43 GMT 15.02.2023
© Photo / unsplash/Michael Kucharskiمنطاد فوق البحر
منطاد فوق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Photo / unsplash/Michael Kucharski
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن العديد من المسؤولين أن الولايات المتحدة تدرس احتمال أن يكون المنطاد الصيني قد خرج عن مساره بسبب طقس غير عادي ولم يكن من المفترض أن يجتاز البر الرئيسي الأمريكي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير يوم الثلاثاء إن الحادث ربما كان خطأ وليس مراقبة، كما ادعت الولايات المتحدة سابقا قبل إسقاطه قبالة ساحل ساوث كارولينا في 4 فبراير.
وفي وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.
وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
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