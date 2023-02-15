https://sputnikarabic.ae/20230215/وزارة-الصحة-المصرية-تضيف-فحوصا-طبية-جديدة-إلزامية-للمقبلين-على-الزواج-1073539502.html

وزارة الصحة المصرية تضيف فحوصا طبية جديدة إلزامية للمقبلين على الزواج

وزارة الصحة المصرية تضيف فحوصا طبية جديدة إلزامية للمقبلين على الزواج

فرضت وزارة الصحة المصرية، فحوصا طبية جديدة إلزامية على المقبلين على الزواج لاستخراج الشهادات الصحية الخاصة بإتمام عقود الزواج. 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T06:45+0000

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ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرار وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، بإضافة تحاليل طبية جديدة للمقبلين على الزواج. والفحوص الجديدة تتضمن تحاليل فيروس الالتهاب الكبدي (B, C)، فيروس نقص المناعة المكتسبة، مقابل 35 جنيها (1.14 دولار)، والثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي مقابل 80 جينها (2.62 دولار).كما تم تعديل أسعار التحاليل الطبية السابقة بزيادة قيمة تحاليل اختبار فصائل الدم، ونسبة الهيموجلوبين إلى 15 جنيها (0.49 دولار) لكل منهما. إلى جانب اختبار معامل ريزوس RH بـ25 جنيها (0.82 دولار)، وقياس معدل السكر في الدم مقابل 10 جنيهات (0.33 دولار).ووفقا للقرار، فإن التكلفة الإجمالية للتحاليل تبلغ 180 جينها (5.89 دولار) فقط.وكانت وزارة الصحة المصرية قد أطلقت في وقت سابق، البرنامج القومي لفحص المقبلين على الزواج، لمنع انتقال الأمراض الوراثية نتيجة زواج الأقارب أو الأمراض التي تحدث أثناء العلاقة الزوجية أو تنتقل من الأم إلى الجنين خلال فترة الحمل.وتوفر الوزارة 303 مراكز طبية حول الجمهورية لإجراء تحاليل الكشف الطبي للمقبلين على الزواج للحصول على الشهادة الصحية لإتمام عقود الزواج، وتكون هذه الشهادة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

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