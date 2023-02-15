https://sputnikarabic.ae/20230215/وزير-الدفاع-الإيراني-صادراتنا-الدفاعية-تضاعفت-5-مرات-1073555357.html

وزير الدفاع الإيراني: صادراتنا الدفاعية تضاعفت 5 مرات

وزير الدفاع الإيراني: صادراتنا الدفاعية تضاعفت 5 مرات

قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا، إن بلاده ضاعفت إنتاجها الدفاعي 3 مرات مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت صادراتها في هذا المجال 5 أضعاف. 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T12:45+0000

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جاء ذلك على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، التي أشارت إلى قول رضا إن وزارة الدفاع حققت نموا ملحوظا في جميع المجالات.ولفت وزيرة الدفاع إلى أن الوزارة حققت قفزة نوعية بفضل توفير ظروف مثالية للغاية لنمو الصناعات الدفاعية.وتابع: "الجيش الإيراني يحمي سيادة البلاد ونعمل على دعمه في جميع المجالات"، مضيفًا: "نساعد قواتنا المسلحة والجبهات الأخرى التي يمكن أن تساعد في قضية الدفاع".وعن هجوم أصفهان، الذي تم تنفيذه في وقت سابق بطائرات مسيرة، قال وزيرة الدفاع الإيراني إن مثل هذه الحوادث يمكن أن تحدث في أي دولة، مضيفًا: "نعمل على تحديد هوية العملاء وسنعلن ذلك لاحقا".وقال العميد محمد رضا: "ضعف أعدائنا يدفعهم لفعل أي شيء لأنهم لا يحتملون التطورات الإيجابية المستمرة التي نحققها في إيران".وتابع: "قدرتنا العالمية تجعل الأعداء يفتعلون أشياء مؤذية من منطلق الضعف واليأس، لكنهم لم يحققوا أي نتائج تذكر".

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