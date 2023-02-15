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وزير الدفاع الإيراني: صادراتنا الدفاعية تضاعفت 5 مرات
وزير الدفاع الإيراني: صادراتنا الدفاعية تضاعفت 5 مرات
قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا، إن بلاده ضاعفت إنتاجها الدفاعي 3 مرات مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت صادراتها في هذا المجال 5 أضعاف. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T12:45+0000
2023-02-15T12:45+0000
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جاء ذلك على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، التي أشارت إلى قول رضا إن وزارة الدفاع حققت نموا ملحوظا في جميع المجالات.ولفت وزيرة الدفاع إلى أن الوزارة حققت قفزة نوعية بفضل توفير ظروف مثالية للغاية لنمو الصناعات الدفاعية.وتابع: "الجيش الإيراني يحمي سيادة البلاد ونعمل على دعمه في جميع المجالات"، مضيفًا: "نساعد قواتنا المسلحة والجبهات الأخرى التي يمكن أن تساعد في قضية الدفاع".وعن هجوم أصفهان، الذي تم تنفيذه في وقت سابق بطائرات مسيرة، قال وزيرة الدفاع الإيراني إن مثل هذه الحوادث يمكن أن تحدث في أي دولة، مضيفًا: "نعمل على تحديد هوية العملاء وسنعلن ذلك لاحقا".وقال العميد محمد رضا: "ضعف أعدائنا يدفعهم لفعل أي شيء لأنهم لا يحتملون التطورات الإيجابية المستمرة التي نحققها في إيران".وتابع: "قدرتنا العالمية تجعل الأعداء يفتعلون أشياء مؤذية من منطلق الضعف واليأس، لكنهم لم يحققوا أي نتائج تذكر".
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الأخبار

وزير الدفاع الإيراني: صادراتنا الدفاعية تضاعفت 5 مرات

12:45 GMT 15.02.2023
© AFP 2023 / Iranian Army officeتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان غير معروف في إيران.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان غير معروف في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / Iranian Army office
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قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا، إن بلاده ضاعفت إنتاجها الدفاعي 3 مرات مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت صادراتها في هذا المجال 5 أضعاف.
جاء ذلك على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، التي أشارت إلى قول رضا إن وزارة الدفاع حققت نموا ملحوظا في جميع المجالات.
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ولفت وزيرة الدفاع إلى أن الوزارة حققت قفزة نوعية بفضل توفير ظروف مثالية للغاية لنمو الصناعات الدفاعية.
وتابع: "الجيش الإيراني يحمي سيادة البلاد ونعمل على دعمه في جميع المجالات"، مضيفًا: "نساعد قواتنا المسلحة والجبهات الأخرى التي يمكن أن تساعد في قضية الدفاع".
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وعن هجوم أصفهان، الذي تم تنفيذه في وقت سابق بطائرات مسيرة، قال وزيرة الدفاع الإيراني إن مثل هذه الحوادث يمكن أن تحدث في أي دولة، مضيفًا: "نعمل على تحديد هوية العملاء وسنعلن ذلك لاحقا".
وقال العميد محمد رضا: "ضعف أعدائنا يدفعهم لفعل أي شيء لأنهم لا يحتملون التطورات الإيجابية المستمرة التي نحققها في إيران".
وتابع: "قدرتنا العالمية تجعل الأعداء يفتعلون أشياء مؤذية من منطلق الضعف واليأس، لكنهم لم يحققوا أي نتائج تذكر".
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