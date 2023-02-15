https://sputnikarabic.ae/20230215/وكالة-إيرانية-دوي-انفجار-ضخم-في-مدينة-كرمان-1073554530.html
وكالة إيرانية: دوي انفجار ضخم في مدينة كرمان
وكالة إيرانية: دوي انفجار ضخم في مدينة كرمان
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن "سماع صوت قوي جدا هز مدينة كرمان وسط البلاد". 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T12:16+0000
2023-02-15T12:16+0000
2023-02-15T12:16+0000
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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رحمن جلالي، النائب السياسي والأمني والاجتماعي لحاكم كرمان، أنه "سُمع صوت قوي قرابة الساعة 12 ظهرا في معظم أنحاء كرمان، وأن سكان المدينة أبلغوا عن اهتزاز المباني بعد دوي الانفجار".وأضافت أن المركز الوطني لرصد الزلازل لم يسجل وقوع أي زلزال في المدينة، مؤكدًا أن "سبب الصوت القوي ما زال مجهولا حتى الآن".يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع من زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب محافظة كهرمان مرعش في تركيا، في 6 فبراير/ شباط، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وآلاف القتلى والجرحى.كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمالي سوريا والعراق، وشعر بالزلزال كذلك سكان لبنان ومصر.وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمالي سوريا، حيث تسببت بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم
وكالة إيرانية: دوي انفجار ضخم في مدينة كرمان
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن "سماع صوت قوي جدا هز مدينة كرمان وسط البلاد".
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رحمن جلالي، النائب السياسي والأمني والاجتماعي لحاكم كرمان، أنه "سُمع صوت قوي قرابة الساعة 12 ظهرا في معظم أنحاء كرمان، وأن سكان المدينة أبلغوا عن اهتزاز المباني بعد دوي الانفجار".
وأضافت أن المركز الوطني لرصد الزلازل لم يسجل وقوع أي زلزال في المدينة، مؤكدًا أن "سبب الصوت القوي ما زال مجهولا حتى الآن".
يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع من زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب محافظة كهرمان مرعش في تركيا، في 6 فبراير/ شباط، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن
، وآلاف القتلى والجرحى.
كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمالي سوريا والعراق، وشعر بالزلزال كذلك سكان لبنان ومصر.
وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمالي سوريا، حيث تسببت بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.