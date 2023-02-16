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https://sputnikarabic.ae/20230216/أدنيك-تتوقع-تنظيم-نسخة-استثنائية-من-آيدكس-ونافدكس-2023-1073611979.html
"أدنيك" تتوقع تنظيم نسخة استثنائية من "آيدكس ونافدكس 2023"
"أدنيك" تتوقع تنظيم نسخة استثنائية من "آيدكس ونافدكس 2023"
أعلنت مجموعة "أدنيك" الإماراتية تعاونها مع مجلس التوازن "توازن" في تنظيم الدورة الحالية من معرضي الدفاع والأمن البحري "آيديكس ونافدكس 2023" بصفته شريكا رئيسيا. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T14:05+0000
2023-02-16T14:05+0000
رصد عسكري
آيدكس 2023
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أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وأكدت "أدنيك" أنها تسعى لتنظيم نسخة استثنائية من المتوقع أن تكون الأكبر في تاريخ معرضي "آيدكس ونافدكس"، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس.ومن ناحية أخرى، أكد مجلس التوازن أن الشراكة تهدف إلى تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات وجذب الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية.ويمثل مجلس التوازن (توازن) الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود للقوات المسلحة الإماراتية وشرطة أبوظبي، حسبما جاء على موقعه الرسمي.وتستضيف الإمارات الدورة الـ 16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" في في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023.كما تستضيف مؤتمر الدفاع الدولي 2023، في الـ 19 من فبراير الجاري، بمركز أدنوك للأعمال، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية وشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن.
https://sputnikarabic.ae/20230204/أبوظبي-تستعد-لـ-آيدكس-2023-ما-هو-تاريخ-التصنيع-العسكري-في-الإمارات-1073105839.html
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رصد عسكري, آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
رصد عسكري, آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار

"أدنيك" تتوقع تنظيم نسخة استثنائية من "آيدكس ونافدكس 2023"

14:05 GMT 16.02.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 فبراير 2021
معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلنت مجموعة "أدنيك" الإماراتية تعاونها مع مجلس التوازن "توازن" في تنظيم الدورة الحالية من معرضي الدفاع والأمن البحري "آيديكس ونافدكس 2023" بصفته شريكا رئيسيا.
وأكدت "أدنيك" أنها تسعى لتنظيم نسخة استثنائية من المتوقع أن تكون الأكبر في تاريخ معرضي "آيدكس ونافدكس"، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس.
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ومن ناحية أخرى، أكد مجلس التوازن أن الشراكة تهدف إلى تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات وجذب الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية.
ويمثل مجلس التوازن (توازن) الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود للقوات المسلحة الإماراتية وشرطة أبوظبي، حسبما جاء على موقعه الرسمي.
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وتستضيف الإمارات الدورة الـ 16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" في في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023.
كما تستضيف مؤتمر الدفاع الدولي 2023، في الـ 19 من فبراير الجاري، بمركز أدنوك للأعمال، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية وشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن.
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