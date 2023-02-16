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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/إسقاط-مسيرتين-فوق-البحر-في-أجواء-مدينة-سيفاستوبول-الروسية-1073580443.html
إسقاط مسيرتين فوق البحر في أجواء مدينة سيفاستوبول الروسية
إسقاط مسيرتين فوق البحر في أجواء مدينة سيفاستوبول الروسية
أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار أوكرانيتين، فوق بحر مدينة سيفاستوبول... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T06:54+0000
2023-02-16T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب رازفوجايف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "المسيرات الأوكرانية تهاجم، مرة أخرى وتم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق البحر وتواصل قواتنا ومنظومات الدفاع الجوي صد الهجمات".الجدير بالذكر، أن القوات الأوكرانية هاجمت شبه جزيرة القرم وميناء سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة عدة مرات هذا العام وقامت وسائل الدفاع الجوي بالتعامل معها وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية، في منطقة حقول مكثفات الغاز في البحر الأسود وسيفاستوبول.يشار إلى أن مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم، هي مقر أسطول البحر الأسود الروسي.إلى ذلك، تواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20230102/تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-وإسقاط-طائرة-مسيرة-في-سماء-مدينة--سيفاستوبول-1071865588.html
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روسيا

إسقاط مسيرتين فوق البحر في أجواء مدينة سيفاستوبول الروسية

06:54 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 07:17 GMT 16.02.2023)
© Photo / Sevastopol State Universityعلماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد.
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Photo / Sevastopol State University
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أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار أوكرانيتين، فوق بحر مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، صباح اليوم الخميس.
وكتب رازفوجايف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "المسيرات الأوكرانية تهاجم، مرة أخرى وتم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق البحر وتواصل قواتنا ومنظومات الدفاع الجوي صد الهجمات".
الجدير بالذكر، أن القوات الأوكرانية هاجمت شبه جزيرة القرم وميناء سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة عدة مرات هذا العام وقامت وسائل الدفاع الجوي بالتعامل معها وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها.
استعدادات لإقامة عرض عسكري احتفالا بيوم القوات البحرية الروسية في سيفاستوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وإسقاط طائرة مسيرة في سماء مدينة سيفاستوبول
2 يناير, 19:42 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية، في منطقة حقول مكثفات الغاز في البحر الأسود وسيفاستوبول.

يشار إلى أن مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم، هي مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

إلى ذلك، تواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:46 GMT
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