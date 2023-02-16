https://sputnikarabic.ae/20230216/إقرار-قانون-سحب-الجنسية-في-الكنيست-خطوة-إسرائيلية-لتهجير-الفلسطينيين-1073623098.html

إقرار قانون سحب الجنسية في الكنيست... خطوة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

إقرار قانون سحب الجنسية في الكنيست... خطوة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

حذر مراقبون، اليوم الخميس، من تداعيات إقرار الكنيست لقانون "سحب الجنسية"، مؤكدين أن "هذه الخطوة العنصرية والفاشية كشفت الوجه الحقيقي عن الحكومة الإسرائيلية... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T17:17+0000

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وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية أو سحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر (سكان إسرائيل) ومن القدس ممن تتهمهم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وتتلقى عائلاتهم مقابلا ماليا من السلطة الفلسطينية.وصوّت لصالح القانون 94 نائبا وعارضه 10 (من بين عدد أعضاء الكنيست وعددهم 120 نائبا)، إذ حظي القانون بدعم من غالبية أحزاب المعارضة إلى جانب أحزاب الائتلاف الحكومي.وينص القانون وهو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء؛ على "إلغاء المكانة القانونية للأسرى من داخل الخط الأخضر (سكان إسرائيل) وللأسرى الفلسطينيين أيضا من سكان مدينة القدس وإبعادهم فور انتهاء محكومياتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون المواعيد المحددة".تداعيات خطيرةاعتبر الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن "قانون سحب الجنسية الإسرائيلي هو قانون عنصري بامتياز ويُسقط القناع الأخير عن وجه حكومة نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي برمته الذي يساند هذه الخطوات العنصرية، إذ نال القانون أغلبية كاسحة داخل الكنيست، بمعنى أن المعارضة الإسرائيلية للحكومة الحالية ساندت هذا القانون".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإنهولفت إلى أن "القانون وفي ظل مصطلح "المخرب" المطاط، سيكون هناك الكثير من عمليات سحب الجنسية والترحيل الجماعي التدريجي التي ستشرع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تنفيذه ضد الأبرياء، أو حتى ضد الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال".وأوضح أن "هذه التحركات يجب أن تكون مستهجنة ويتم فضحها أمام العالم، وهو ما سيكون له تبعات عربية ودولية إذا أحسن تقديمه إلى الرأي العام بشكل مفهوم ومبسط، معتبرًا أن إسرائيل بهذه الإجراءات تسير على ضرب النظام العنصري في جنوب أفريقيا وتقدم نفسها بامتياز كدولة ديكتاتورية ضد الشعب الفلسطيني الذي تغتصب أبسط حقوقه في الحياة على مر سنوات طويلة".ويرى الأكاديمي المصري، أحمد فؤاد أنور أن "القانون سيكون له تداعيات كبيرة داخل إسرائيل، باعتبار أن المقدسين وفلسطينيي 48 يحتلون أماكن وظيفية محورية وأساسية في مؤسسات شتى داخل إسرائيل، معتبرًا أن هذه الخطوة لن تكون رادعة للجانب الفلسطيني، وستكون مدخلا لترويع أبرياء والتهرب من الاستحقاقات الأساسية المتمثلة في رد حقوق الفلسطينيين".أهداف إسرائيليةبدوره، قال رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، محمد حسن كنعان، إن "إقرار قانون "سحب الجنسية" توجه خطير جدا، الهدف منه سحب الجنسية من سكان القدس، ومن الأسرى المقدسيين في الداخل الفلسطيني، وهو قانون غير إنساني وغير أخلاقي، بل فاشي يرسخ الديكتاتورية ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي على سجناء الحرية".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "يأتي هذا القانون بناء على طلب اليمين الفاشي المتطرف، من أجل إبعاد سجناء القدس إلى الضفة وغزة، والذين يناضلون من أجل الدفاع عن حقوق شعبهم المغتصبة من قبل الكيان الإسرائيلي، وكذلك لحرمان أبناء الداخل الفلسطيني من حقهم في العيش بحياة حرية كريمة في وطنهم وعلى أرضهم".ويرى أن "القانون يدل على إفلاس الحكومة الإسرائيلية وأنها لم تعد تستطيع أن تواجه الأسرى إلا من خلال هذه القوانين العنصرية الفاشية من الدرجة الأولى، فلا يوجد في أي نظام يدعي الديمقراطية في العالم مثله، سوى في إسرائيل كل شيء مجاز ومسموح، وعلى مسمع من العالم الذي يدعي الديمقراطية تحديدا أمريكا وأوروبا، أولئك الذين يتشدقون بالديمقراطية، لكن لا يعملون على إيجادها وتثبيتها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني المهضوم حقوقه".وأوضح كنعان أنوعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على التصويت والمصادقة على القانون، قائلا: "لقد صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون الحرمان من الجنسية وترحيل المخربين".وأضاف نتنياهو، في بيان مقتضب، بالقول: "ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة".ومن جهته، كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عبر حسابه على "تويتر": "تمكنا من تمرير القانون المهم في الكنيست لحرمان الإرهابيين من الجنسية. أولئك الذين يحاولون إيذاءنا لا يستحقون العيش هنا في بلدنا. خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب من قائمة الخطوات المهمة التي أطالب بها".وحذر جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك"، اليوم الخميس، بن غفير، من أن سياسته في مدينة القدس المحتلة من شأنها تفجير الأوضاع الأمنية.

https://sputnikarabic.ae/20230111/الكنيست-يصادق-بالقراءة-الأولى-على-سحب-حق-الجنسية-والمواطنة-من-فلسطينيين-1072163699.html

https://sputnikarabic.ae/20230109/الكنيست-يحث-الخطى-لسحب-الجنسية-الإسرائيلية-من-أسرى-فلسطينيين-1072080603.html

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