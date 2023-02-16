https://sputnikarabic.ae/20230216/ابن-زايد-والدبيبة-يبحثان-دعم-جهود-حفظ-سيادة-ليبيا-ووحدة-أراضيها-1073605104.html
ابن زايد والدبيبة يبحثان دعم جهود حفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
ابن زايد والدبيبة يبحثان دعم جهود حفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
أجرى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T12:01+0000
2023-02-16T12:01+0000
2023-02-16T12:01+0000
عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185526_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca1842c5ce506bcab26d2c683bd0daea.jpg
وتناول الطرفان، خلال لقاء عقد في قصر الشاطئ بالعاصمة أبو ظبي، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والعمل المشترك، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.وبحسب الوكالة، "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك إضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق".وتأتي زيارة الدبيبة إلى الإمارات، وسط مساعي من المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي إلى إيجاد حل توافقي للأطراف المتنازعة في ليبيا بعد عقده عدة لقاءات مؤخرا معهما.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230122/باشاغا-يشيد-بمصر-والإمارات-والسعودية-ويدعو-العرب-إلى-دعم-وحدة-ليبيا-والمصالحة-بين-الليبيين-1072582323.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185526_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1623d83146ede96aae90a61e913b4036.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
ابن زايد والدبيبة يبحثان دعم جهود حفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة.
وتناول الطرفان، خلال لقاء عقد في قصر الشاطئ بالعاصمة أبو ظبي، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والعمل المشترك، وذلك حسب وكالة
الأنباء الإماراتية- وام.
وبحسب الوكالة، "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك إضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق".
وتأتي زيارة الدبيبة إلى الإمارات، وسط مساعي من المبعوث الأممي في ليبيا
عبد الله باتيلي إلى إيجاد حل توافقي للأطراف المتنازعة في ليبيا بعد عقده عدة لقاءات مؤخرا معهما.
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.