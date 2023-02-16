https://sputnikarabic.ae/20230216/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-تركيا-المدمر-1073595636.html

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الجاري، لتصل إلى 36187 قتيلا، حسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T10:42+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ قولها إن "حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 36187 قتيلا".وكان وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم قد أعلن، أمس الأربعاء، أن أكثر من 50 ألف مبنى يجب هدمهم على وجه السرعة في المناطق التي تأثرت بالزلزال.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين 6 شباط/فبراير، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.

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