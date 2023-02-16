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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الجاري، لتصل إلى 36187 قتيلا، حسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T10:42+0000
2023-02-16T10:48+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ قولها إن "حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 36187 قتيلا".وكان وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم قد أعلن، أمس الأربعاء، أن أكثر من 50 ألف مبنى يجب هدمهم على وجه السرعة في المناطق التي تأثرت بالزلزال.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين 6 شباط/فبراير، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230215/ما-هي-الدول-التي-قدمت-مساعدات-لكل-من-تركيا-وسوريا-في-مواجهة-تداعيات-الزلزال؟-1073544353.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر

10:42 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 10:48 GMT 16.02.2023)
© AP Photo / Ghaith Alsayedأشخاص يفتشون مبنى منهارًا في أعقاب الزلزال الذي وقع في بلدة أزمارين بمحافظة إدلب شمال سوريا، 6 فبراير 2023
أشخاص يفتشون مبنى منهارًا في أعقاب الزلزال الذي وقع في بلدة أزمارين بمحافظة إدلب شمال سوريا، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الجاري، لتصل إلى 36187 قتيلا، حسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ قولها إن "حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 36187 قتيلا".
وكان وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم قد أعلن، أمس الأربعاء، أن أكثر من 50 ألف مبنى يجب هدمهم على وجه السرعة في المناطق التي تأثرت بالزلزال.
وقال الوزير، عبر "تويتر"، إنه "تم فحص 387346 ألف مبنى، ووفقًا لنتائجنا حتى الآن، هناك 50576 مبنى يجب هدمهم على وجه السرعة، و279665 مبنى تضرر بشكل طفيف أو لم يتضرر"، وأضاف أن أعمال تقييم الأضرار مستمرة في منطقة الزلزال، وتم فحص الأبنية من قبل فريق يتألف من 7100 فرد.
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أمس, 09:41 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين 6 شباط/فبراير، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.
ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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