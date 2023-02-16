https://sputnikarabic.ae/20230216/ارتفاع-عدد-الطلبة-السوريين-الذين-يدرسون-اللغة-الروسية-1073582317.html
ارتفاع عدد الطلبة السوريين الذين يدرسون اللغة الروسية
ارتفاع عدد الطلبة السوريين الذين يدرسون اللغة الروسية
صرح وزير التعليم السوري دارم الطباع، أن أكثر من 30 ألف طالب سوري يدرسون حاليا اللغة الروسية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T07:34+0000
2023-02-16T07:34+0000
2023-02-16T07:34+0000
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أشار في الوقت نفسه إلى أن "عدد الطلاب الراغبين في دراسة اللغة الروسية أكبر بكثير من عدد أعضاء هيئة التدريس، مما يجعل من الصعب فتح فروع جديدة".أضاف الوزير أنه في إطار الاهتمام الكبير بدراسة اللغة الروسية في سوريا، تناقش وزارة التربية في سوريا مع الجانب الروسي إنشاء معاهد لتدريب مدرسي اللغة الروسية من أجل جذب بعض الطلاب السابقين الذين أنهوا دراستهم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، تخطط وزارة التربية والتعليم السورية لزيادة تبادل الطلاب مع روسيا.وختم قائلا: "تزايد عدد المنح الدراسية المقدمة للسوريين للدراسة في الجامعات الروسية بشكل كبير، مما يعطي بالطبع للطلاب السوريين فرصة للتعرف على نظام التعليم الروسي، وهناك طلب كبير على هذه المنح في ظل محدودية فرص الدراسة في الجامعات الأوروبية".
https://sputnikarabic.ae/20211222/إليزابيتا-خمرايفا-مستقبل-مشرق-لتعليم-اللغة-الروسية-في-سوريا-1054457845.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
ارتفاع عدد الطلبة السوريين الذين يدرسون اللغة الروسية
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صرح وزير التعليم السوري دارم الطباع، أن أكثر من 30 ألف طالب سوري يدرسون حاليا اللغة الروسية.
أشار في الوقت نفسه إلى أن "عدد الطلاب الراغبين في دراسة اللغة الروسية أكبر بكثير من عدد أعضاء هيئة التدريس، مما يجعل من الصعب فتح فروع جديدة".
قال الوزير في مقابلة مع "سبوتنيك": "نتعاون مع بعضنا البعض في جميع المجالات وبدأنا الآن في تدريس اللغة الروسية التي يدرسها حاليا أكثر من 30 ألف طالب".
أضاف الوزير أنه في إطار الاهتمام الكبير بدراسة اللغة الروسية في سوريا، تناقش وزارة التربية في سوريا مع الجانب الروسي إنشاء معاهد لتدريب مدرسي اللغة الروسية من أجل جذب بعض الطلاب السابقين الذين أنهوا دراستهم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، تخطط وزارة التربية والتعليم السورية لزيادة تبادل الطلاب مع روسيا.
22 ديسمبر 2021, 16:10 GMT
وختم قائلا: "تزايد عدد المنح الدراسية المقدمة للسوريين للدراسة في الجامعات الروسية بشكل كبير، مما يعطي بالطبع للطلاب السوريين فرصة للتعرف على نظام التعليم الروسي، وهناك طلب كبير على هذه المنح في ظل محدودية فرص الدراسة في الجامعات الأوروبية".