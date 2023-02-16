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https://sputnikarabic.ae/20230216/الأمين-العام-للناتو-يناقش-في-تركيا-عواقب-الزلزال-وعضوية-فنلندا-والسويد-في-الحلف-1073579309.html
الأمين العام للناتو يناقش في تركيا عواقب الزلزال وعضوية فنلندا والسويد في الحلف
الأمين العام للناتو يناقش في تركيا عواقب الزلزال وعضوية فنلندا والسويد في الحلف
يزور الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تركيا اليوم الخميس، حيث يخطط للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T04:56+0000
2023-02-16T04:56+0000
العالم
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وبحسب ما صرح ستولتنبرغ، فهو يخطط للمناقشة مع السلطات التركية عواقب الزلزال ومسألة عضوية فنلندا والسويد في حلف الناتو.ومن المخطط أن يجري الأمين العام للناتو ووزير الخارجية التركي مؤتمرا صحفيا بعد محادثاتهما في أنقرة.الجدير بالذكر، أن عملية انضمام عضو جديد إلى حلف شمال الأطلسي العسكري، تحتاج إلى موافقة جماعية من الأعضاء المشكلين للتكتل؛ وتعتبر تركيا من الدول المؤسسة في الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230215/بلينكن-يبدأ-جولة-أوروبية-تشمل-ألمانيا-وتركيا-واليونان--1073576502.html
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الأمين العام للناتو يناقش في تركيا عواقب الزلزال وعضوية فنلندا والسويد في الحلف

04:56 GMT 16.02.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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يزور الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تركيا اليوم الخميس، حيث يخطط للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.
وبحسب ما صرح ستولتنبرغ، فهو يخطط للمناقشة مع السلطات التركية عواقب الزلزال ومسألة عضوية فنلندا والسويد في حلف الناتو.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
بلينكن يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وتركيا واليونان
أمس, 20:59 GMT
ومن المخطط أن يجري الأمين العام للناتو ووزير الخارجية التركي مؤتمرا صحفيا بعد محادثاتهما في أنقرة.
الجدير بالذكر، أن عملية انضمام عضو جديد إلى حلف شمال الأطلسي العسكري، تحتاج إلى موافقة جماعية من الأعضاء المشكلين للتكتل؛ وتعتبر تركيا من الدول المؤسسة في الحلف.

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