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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/البرلمان-الأوروبي-لم-يقدم-تعديلا-بشأن-خطر-الحرب-النووية-على-القرار-الخاص-بأوكرانيا-1073608072.html
البرلمان الأوروبي لم يقدم تعديلا بشأن خطر "الحرب النووية" على القرار الخاص بأوكرانيا
البرلمان الأوروبي لم يقدم تعديلا بشأن خطر "الحرب النووية" على القرار الخاص بأوكرانيا
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي ضد إدخال تعديل على مشروع القرار في ذكرى الصراع في أوكرانيا، وهو ما يشير إلى القلق بشأن الصراع الأوكراني بسبب التهديد بتصعيده إلى... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T12:54+0000
2023-02-16T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
البرلمان الأوروبي
تعديلات
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واعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بأغلبية القرار، الذي دعا فيه إلى تسريع وزيادة توريد الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات وأنظمة الصواريخ "الضرورية"، وتحدث أيضا، مرة أخرى، عن الحاجة إلى إنشاء ما يسمى بـ "المحكمة الخاصة" بشأن أوكرانيا"، وزيادة توسيع العقوبات ضد روسيا و" مصادرة "الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.كما حدد النواب في الواقع أمام أوكرانيا "المهمة الرئيسية" المتمثلة في "هزيمة" روسيا بأي ثمن، ولهذا اقترحوا أن تحافظ الدول الأوروبية في الأوكرانيين على "روح المرونة والإيمان بمستقبل أفضل" وشددوا على أن مثل هذه "لا يمكن تحقيق الهدف إلا من خلال عمليات تسليم مستمرة ومستقرة ومتزايدة باطراد إلى أوكرانيا لجميع أنواع الأسلحة دون استثناء.وتم بث التصويت على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، إذ تعد قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونا، ولكن يجب على المؤسسات الأوروبية الأخرى الاستماع إلى رأي أعضاء البرلمان الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20230206/رئيس-الوزراء-البولندي-لا-يستبعد-اندلاع-حرب-عالمية-ثالثة-بسبب-الصراع-في-أوكرانيا-1073158414.html
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العالم, البرلمان الأوروبي, تعديلات
العالم, البرلمان الأوروبي, تعديلات

البرلمان الأوروبي لم يقدم تعديلا بشأن خطر "الحرب النووية" على القرار الخاص بأوكرانيا

12:54 GMT 16.02.2023
© AP Photo / Christian Lutzالبرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Christian Lutz
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صوت أعضاء البرلمان الأوروبي ضد إدخال تعديل على مشروع القرار في ذكرى الصراع في أوكرانيا، وهو ما يشير إلى القلق بشأن الصراع الأوكراني بسبب التهديد بتصعيده إلى حرب بين القوى النووية.
واعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بأغلبية القرار، الذي دعا فيه إلى تسريع وزيادة توريد الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات وأنظمة الصواريخ "الضرورية"، وتحدث أيضا، مرة أخرى، عن الحاجة إلى إنشاء ما يسمى بـ "المحكمة الخاصة" بشأن أوكرانيا"، وزيادة توسيع العقوبات ضد روسيا و" مصادرة "الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.
كما حدد النواب في الواقع أمام أوكرانيا "المهمة الرئيسية" المتمثلة في "هزيمة" روسيا بأي ثمن، ولهذا اقترحوا أن تحافظ الدول الأوروبية في الأوكرانيين على "روح المرونة والإيمان بمستقبل أفضل" وشددوا على أن مثل هذه "لا يمكن تحقيق الهدف إلا من خلال عمليات تسليم مستمرة ومستقرة ومتزايدة باطراد إلى أوكرانيا لجميع أنواع الأسلحة دون استثناء.
حرب نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
رئيس الوزراء البولندي لا يستبعد اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب الصراع في أوكرانيا
6 فبراير, 08:01 GMT
وتم بث التصويت على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، إذ تعد قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونا، ولكن يجب على المؤسسات الأوروبية الأخرى الاستماع إلى رأي أعضاء البرلمان الأوروبي.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:03 GMT
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