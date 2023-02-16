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https://sputnikarabic.ae/20230216/البرلمان-الأوروبي-يتبنى-قرارا-عسكريا-خطيرا-ضد-روسيا-لصالح-أوكرانيا-1073607333.html
البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا عسكريا خطيرا ضد روسيا لصالح أوكرانيا
البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا عسكريا خطيرا ضد روسيا لصالح أوكرانيا
تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قراراً يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة وتسريع توريد جميع أنواع الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T12:51+0000
2023-02-16T13:26+0000
العالم
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وذكرت وسائل إعلام غربية أن القرار الأخير حظي بتأييد 444 نائباً مقابل 26 صوتا ضدها. وتعتبر قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونيا، لكن يجب على المؤسسات الأوروبية الأخرى الاستماع إلى رأي أعضاء البرلمان الأوروبي.وفي سياق متصل، رفض أعضاء البرلمان الأوروبي في السابق تعديل مشروع القرار الذي اقترحته مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي بدعوات لإجراء محادثات سلام واحترام حرية التعبير والرأي، فيما يتعلق بأولئك الذين يعارضون توريد الأسلحة إلى كييف ويدعمون محادثات السلام، حيث لم يتم إضافته إلى الوثيقة التي عرضت على التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20230216/البرلمان-الأوروبي-لم-يقدم-تعديلا-بشأن-خطر-الحرب-النووية-على-القرار-الخاص-بأوكرانيا-1073608072.html
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البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا عسكريا خطيرا ضد روسيا لصالح أوكرانيا

12:51 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 16.02.2023)
© AP Photo / KENZO TRIBOUILLARDامرأة تمشي بالقرب من مدخل البرلمان الأوروبي في بروكسل في 9 ديسمبر 2022
امرأة تمشي بالقرب من مدخل البرلمان الأوروبي في بروكسل في 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / KENZO TRIBOUILLARD
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تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قراراً يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة وتسريع توريد جميع أنواع الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات وأنظمة الصواريخ.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن القرار الأخير حظي بتأييد 444 نائباً مقابل 26 صوتا ضدها.
وتعتبر قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونيا، لكن يجب على المؤسسات الأوروبية الأخرى الاستماع إلى رأي أعضاء البرلمان الأوروبي.
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البرلمان الأوروبي لم يقدم تعديلا بشأن خطر "الحرب النووية" على القرار الخاص بأوكرانيا
12:54 GMT
وفي سياق متصل، رفض أعضاء البرلمان الأوروبي في السابق تعديل مشروع القرار الذي اقترحته مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي بدعوات لإجراء محادثات سلام واحترام حرية التعبير والرأي، فيما يتعلق بأولئك الذين يعارضون توريد الأسلحة إلى كييف ويدعمون محادثات السلام، حيث لم يتم إضافته إلى الوثيقة التي عرضت على التصويت.
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