البنك الأفريقي يكشف نسبة تقدم مشروع الطريق العابر للصحراء "الجزائر-لاغوس"
© Photo / pixabay/raandreeمشهد من الصحراء الجزائرية
© Photo / pixabay/raandree
أكد البنك الأفريقي للتنمية أن أشغال الطريق العابر للصحراء والرابط بين الجزائر ولاغوس دخلت مرحلتها الأخيرة من الإنجاز.
وأشار البنك في حوار أجراه مع مسؤول المشروع في النيجر، أن الطريق العابر للصحراء الرابط بين شمال أفريقيا وغربها، "قد دخل مرحلته الأخيرة من الإنجاز، حيث يكتسي هذا المشروع أهمية كبيرة في إطار تجسيد منطقة التبادل الحر الأفريقية والذي يقدر طولهـا ب9400 كلم".
وأشارت ذات المؤسسة المالية في هذا الخصوص، إلى التصريحات التي أدلى بها البيريك أولايا سيستمير، مسؤول المشروع في النيجر عن مجمع البنك، حول وضعية تقدم أشغال الطريق العابر للصحراء على مستوى النيجر، والذي أكد أن انجاز الطريق العابر للصحراء على مستوى النيجر، يعرف "تقدما هاما" من خلال تهيئة 1890 كلم من بين مسافة كلية تقدر بـ1950 كلم أي ما نسبته 97%".
أما بخصوص الجانب المتعلق بالطريق، فإنه لم يتبق اليوم، كما قال، إلا الأشغال المتعلقة بتدعيم الطبقة الأساسية المنجزة بشكل أولي والتي تدهورت بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتابع قوله، أن هناك كذلك أشغال تعبيد ووضع الإشارات مع الانتهاء من بعض الجوانب المتعلقة بمخطط التسيير البيئي والاجتماعي على غرار تجهيز الأبار وتثبيت الكثبان.
Q&R avec Albéric Houssou, responsable du projet au #Niger pour la Banque africaine de développement, sur l'avancement de la Route transsaharienne, qui s’étire de Lagos à Alger pour relier l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique du Nord. https://t.co/rLlEhWQ3F9 #IntegrateAfrica pic.twitter.com/skhbUCeC16— African Development Bank Group (@AfDB_Group) February 14, 2023
وفي رده على سؤال حول ارتفاع نسبة حركة السير وتنقل الأشخاص على الحدود الجزائرية-النيجيرية والتشادية- النيجيرية، أوضح هذا الأخير "أنه مع تهيئة الطريق بنسبة ناهزت الـ100% وأعمال التزفيت بنسبة 60% مع إعادة فتح الحدود الجزائرية النيجيرية في سنة 2021، فقد سجلنا عودة اهتمام السكان والناقلين، كما انخفضت مدة التنقل وبرزت فرص اقتصادية جديدة لفائدة سكان المناطق المحاذية للمشروع".