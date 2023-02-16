https://sputnikarabic.ae/20230216/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تشجع-أوكرانيا-على-القيام-بعمليات-عسكرية-داخل-الأراضي-الروسية-1073622788.html
البيت الأبيض: واشنطن لا تشجع أوكرانيا على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي الروسية
البيت الأبيض: واشنطن لا تشجع أوكرانيا على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي الروسية
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي الروسية... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T17:01+0000
2023-02-16T17:01+0000
2023-02-16T17:01+0000
العالم
استهداف
روسيا
أخبار أوكرانيا
واشنطن
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وقال كيربي في كلمة خلال ندوة بجامعة جورج تاون، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بأي عمليات محتملة داخل روسيا، نحن لا نشجع القوات الأوكرانية على القيام بذلك ولا نسهل هذا الأمر".يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة مترددة في تزويد أوكرانيا بذخائر بعيدة المدى لأنظمة الصواريخ المدفعية العالية الحركة "هيمارس" بسبب احتمال استخدامها لضرب الأراضي الروسية، لافتا: "لم نمنح أوكرانيا شيكا على بياض".وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "لم نمنح أوكرانيا "شيكا على بياض"، هناك الكثير من الأشياء التي تريدها أوكرانيا والتي لم نفعلها".وفي وقت سابق، قال عضو الكونغرس الأمريكي، كيفن مكارثي، المفضل لقيادة الجمهوريين في مجلس النواب بأغلبية مؤقتة في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي، إن الجمهوريين لن يكونوا مستعدين لتزويد أوكرانيا "بشيك على بياض" للمساعدات العسكرية وغيرها.ومع ذلك، قال بايدن خلال تصريحاته، إنه يتوقع أن تستمر المساعدات الأمريكية لأوكرانيا دون انقطاع على الرغم من سيطرة الجمهوريين المحتملة على مجلس النواب.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
https://sputnikarabic.ae/20221206/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-لا-تشجع-أوكرانيا-على-استهداف-الأراضي-الروسية-1070923878.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, استهداف, روسيا, أخبار أوكرانيا, واشنطن
العالم, استهداف, روسيا, أخبار أوكرانيا, واشنطن
البيت الأبيض: واشنطن لا تشجع أوكرانيا على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي الروسية
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي الروسية المعترف بها دوليا.
وقال كيربي في كلمة خلال ندوة بجامعة جورج تاون، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بأي عمليات محتملة داخل روسيا، نحن لا نشجع القوات الأوكرانية على القيام بذلك ولا نسهل هذا الأمر".
يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة مترددة في تزويد أوكرانيا بذخائر بعيدة المدى
لأنظمة الصواريخ المدفعية العالية الحركة "هيمارس" بسبب احتمال استخدامها لضرب الأراضي الروسية، لافتا: "لم نمنح أوكرانيا شيكا على بياض".
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "لم نمنح أوكرانيا "شيكا على بياض"، هناك الكثير من الأشياء التي تريدها أوكرانيا والتي لم نفعلها".
وأضاف: "يوجد نوعان من أنظمة صواريخ هيمارس: واحد يصل لأكثر من 600 ميل والآخر يقطع نحو 160 ميلا"، لم نعطهم أي أنظمة تصل 600 ميل لأنني لا أريدهم أن يبدؤوا في قصف الأراضي الروسية".
وفي وقت سابق، قال عضو الكونغرس الأمريكي، كيفن مكارثي، المفضل لقيادة الجمهوريين في مجلس النواب
بأغلبية مؤقتة في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي، إن الجمهوريين لن يكونوا مستعدين لتزويد أوكرانيا "بشيك على بياض" للمساعدات العسكرية وغيرها.
ومع ذلك، قال بايدن خلال تصريحاته، إنه يتوقع أن تستمر المساعدات الأمريكية لأوكرانيا
دون انقطاع على الرغم من سيطرة الجمهوريين المحتملة على مجلس النواب.
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.