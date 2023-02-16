https://sputnikarabic.ae/20230216/الجيش-اللبناني-يعلن-مقتل-3-عسكريين-و3-مطلوبين-أمنيا-في-اشتباكات-شرقي-البلاد-1073619146.html
الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين و3 مطلوبين أمنيا في اشتباكات شرقي البلاد
الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين و3 مطلوبين أمنيا في اشتباكات شرقي البلاد
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، مقتل 3 عسكريين و3 مطلوبين أمنيا، خلال اشتباكات وقعت في بلدة حور تعلا، في البقاع، شرقي البلاد. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T15:01+0000
2023-02-16T15:01+0000
2023-02-16T15:01+0000
العالم العربي
مقتل
جنود
لبنان
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بيروت- سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش اللبناني، أنه "استشهد ثلاثة عسكريين، وقُتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حور تعلا، في البقاع".من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في تغريدة على "تويتر": "قدر الجيش أن يكون دائماً في الصدارة دفاعا عن الوطن وسيادته وحماية أهله، وأن يدفع الثمن غاليا من أرواح عسكرييه... تحية إكبار لشهداء الجيش الثلاثة الذين سقطوا اليوم في البقاع والدعاء بأن يشفي الله العسكريين الجرحى".وكان الجيش اللبناني، أعلن في آب/ أغسطس الماضي، مقتل أحد جنوده، خلال اشتباكات بين الجيش ومجموعة من المهربين شمالي البلاد.وجاء في بيان الجيش، نشره عبر حسابه بموقع "تويتر": "استشهاد أحد العسكريَّين اللَّذَين أصيبا في اشتباكات بين الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية، فيما حالة الآخر مستقرة".وتشهد عمليات التهريب على حدود لبنان الشمالية مع سوريا، زيادة ملحوظة، في ظل قانون قيصر الأميركي، الذي يمنع الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري، وهو ما يعود بالنفع على المهربين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مقتل, جنود, لبنان
العالم العربي, مقتل, جنود, لبنان
الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين و3 مطلوبين أمنيا في اشتباكات شرقي البلاد
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، مقتل 3 عسكريين و3 مطلوبين أمنيا، خلال اشتباكات وقعت في بلدة حور تعلا، في البقاع، شرقي البلاد.
بيروت- سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش اللبناني، أنه "استشهد ثلاثة عسكريين، وقُتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حور تعلا، في البقاع".
من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في تغريدة على "تويتر": "قدر الجيش أن يكون دائماً في الصدارة دفاعا عن الوطن وسيادته وحماية أهله، وأن يدفع الثمن غاليا من أرواح عسكرييه... تحية إكبار لشهداء الجيش الثلاثة الذين سقطوا اليوم في البقاع والدعاء بأن يشفي الله العسكريين الجرحى".
وكان الجيش اللبناني، أعلن في آب/ أغسطس الماضي، مقتل أحد جنوده، خلال اشتباكات بين الجيش ومجموعة من المهربين شمالي البلاد.
وجاء في بيان الجيش، نشره عبر حسابه بموقع "تويتر": "استشهاد أحد العسكريَّين اللَّذَين أصيبا في اشتباكات بين الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية، فيما حالة الآخر مستقرة".
وتشهد عمليات التهريب على حدود لبنان الشمالية مع سوريا، زيادة ملحوظة، في ظل قانون قيصر الأميركي، الذي يمنع الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري، وهو ما يعود بالنفع على المهربين.