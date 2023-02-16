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https://sputnikarabic.ae/20230216/الخارجية-الصينية-تفجير-التيار-الشمالي-أثار-قلقا-بشأن-أمن-البنية-التحتية-العابرة-للحدود-1073583231.html
الخارجية الصينية: تفجير "التيار الشمالي" أثار قلقا بشأن أمن البنية التحتية العابرة للحدود
الخارجية الصينية: تفجير "التيار الشمالي" أثار قلقا بشأن أمن البنية التحتية العابرة للحدود
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، فان فينبين، اليوم الخميس، بأن تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي" كان له آثار سلبية على سوق الطاقة العالمية، كما... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T07:59+0000
2023-02-16T07:59+0000
العالم
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وقال فينبين خلال إحاطة إعلامية: "تعتبر خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" من أهم البنية التحتية العابرة للحدود الوطنية، وكان لتفجيرها تأثير سلبي خطير على سوق الطاقة العالمي والبيئة العالمية".وشدد فينبين على أنه "أثار أيضا قلقا دوليا بشأن أمن البنية التحتية العابرة للحدود في الدول الكبيرة".وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".ونشر هيرش، في 8 شباط / فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230215/هيرش-يتهم-السلطات-الأمريكية-بالتكتم-على-قضية-تفجير-أنابيب-التيار-الشمالي-في-البلاد-1073557527.html
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الخارجية الصينية: تفجير "التيار الشمالي" أثار قلقا بشأن أمن البنية التحتية العابرة للحدود

07:59 GMT 16.02.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، فان فينبين، اليوم الخميس، بأن تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي" كان له آثار سلبية على سوق الطاقة العالمية، كما أثار القلق الدولي بشأن أمن البنية التحتية العابرة للحدود.
وقال فينبين خلال إحاطة إعلامية: "تعتبر خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" من أهم البنية التحتية العابرة للحدود الوطنية، وكان لتفجيرها تأثير سلبي خطير على سوق الطاقة العالمي والبيئة العالمية".
وشدد فينبين على أنه "أثار أيضا قلقا دوليا بشأن أمن البنية التحتية العابرة للحدود في الدول الكبيرة".
لوحة تُظهر خطوط أنابيب نورد ستريم معروضة على حاوية بالقرب من خط أنابيب التيار الشمالي1 بحر البلطيق في لوبمين، ألمانيا 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
هيرش يتهم السلطات الأمريكية بالتكتم على قضية تفجير أنابيب "التيار الشمالي" في البلاد
أمس, 13:29 GMT
وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".
ونشر هيرش، في 8 شباط / فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
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