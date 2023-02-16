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الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/الدفاع-الأمريكية-تتحدث-عن-هجوم-أوكراني-واسعَ-النطاق-ضد-روسيا-خلال-الربيع-1073620503.html
الدفاع الأمريكية تتحدث عن هجوم أوكراني "واسعَ النطاق" ضد روسيا خلال الربيع
الدفاع الأمريكية تتحدث عن هجوم أوكراني "واسعَ النطاق" ضد روسيا خلال الربيع
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه من المتوقع أن تشن القوات الأوكرانية هجوما واسع النطاق ضد روسيا خلال فصل الربيع. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T15:51+0000
2023-02-16T15:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتابع في مؤتمر صحفي بعد عقده اجتماع مع وزراء دفاع حلفاء أوكرانيا في بروكسل، يوم الثلاثاء الماضي: "ولهذا السبب فإن شركائي في مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية يعملون جاهدين لضمان حصول كييف على المعدات العسكرية والذخيرة والإمدادات لتكون قادرة على إحداث الفارق داخل ساحات المعركة".وأضاف أوستن في حديثه أنه لا توجد حاليا مؤشرات على أن روسيا تحشد الطائرات لشن هجوم جوي أكبر.وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صرح يوم الثلاثاء الماضي، أن أوكرانيا تستهلك الكثير من الأسلحة والذخائر.وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيبذلون كل ما بوسعهم لإمداد كييف بالمزيد.وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل: "منذ عام تدافع أوكرانيا عن نفسها وقد استهلكت الكثير من الأسلحة والذخائر، وسنبذل كل ما بوسعنا للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان تقديم أكبر قدر ممكن من الأسلحة والذخائر في أسرع وقت ممكن".وأضاف أوستن أنه ليس لديه ما يعلنه بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات، كما أوضح، إجابة على سؤال بشأن احتمال تزويد بولندا لأوكرانيا، بمقاتلات "إف-16"، أن واشنطن لا تمنع وارسو من تقديم أي شيء لكييف، وأن هذا الأمر رهن بقرار القيادة البولندية.
https://sputnikarabic.ae/20230214/واشنطن-بوست-تشير-إلى-ضغط-أمريكي-على-أوكرانيا-1073482632.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الأمريكية تتحدث عن هجوم أوكراني "واسعَ النطاق" ضد روسيا خلال الربيع

15:51 GMT 16.02.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه من المتوقع أن تشن القوات الأوكرانية هجوما واسع النطاق ضد روسيا خلال فصل الربيع.
وتابع في مؤتمر صحفي بعد عقده اجتماع مع وزراء دفاع حلفاء أوكرانيا في بروكسل، يوم الثلاثاء الماضي: "ولهذا السبب فإن شركائي في مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية يعملون جاهدين لضمان حصول كييف على المعدات العسكرية والذخيرة والإمدادات لتكون قادرة على إحداث الفارق داخل ساحات المعركة".
وأضاف أوستن في حديثه أنه لا توجد حاليا مؤشرات على أن روسيا تحشد الطائرات لشن هجوم جوي أكبر.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صرح يوم الثلاثاء الماضي، أن أوكرانيا تستهلك الكثير من الأسلحة والذخائر.
وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيبذلون كل ما بوسعهم لإمداد كييف بالمزيد.
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وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل: "منذ عام تدافع أوكرانيا عن نفسها وقد استهلكت الكثير من الأسلحة والذخائر، وسنبذل كل ما بوسعنا للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان تقديم أكبر قدر ممكن من الأسلحة والذخائر في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أوستن أنه ليس لديه ما يعلنه بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات، كما أوضح، إجابة على سؤال بشأن احتمال تزويد بولندا لأوكرانيا، بمقاتلات "إف-16"، أن واشنطن لا تمنع وارسو من تقديم أي شيء لكييف، وأن هذا الأمر رهن بقرار القيادة البولندية.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:34 GMT
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