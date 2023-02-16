https://sputnikarabic.ae/20230216/الدفاع-الروسية-إعادة-101-من-الأسرى-الروس-من-مناطق-سيطرة-كييف--1073620147.html
الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف
الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T15:40+0000
2023-02-16T15:40+0000
2023-02-16T15:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جنود
مفاوضات
أخبار أوكرانيا
عودة
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس في بيان: "اليوم، 16 فبراير/ شباط، نتيجة لعملية المفاوضات، أعيد 101 جندي روسي كانوا في خطر مميت من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل بطائرات تابعة لطيران النقل العسكري لقوات الفضاء الروسية. يتلقى جميع الجنود الروس المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الدفاع-الروسية-عودة-63-أسيرا-بينهم-عناصر-في-مناصب-حساسة-بعد-مفاوضات-معقدة-بوساطة-إماراتية-1073088955.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جنود, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, عودة
روسيا, جنود, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, عودة
الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف
15:40 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 15:54 GMT 16.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس في بيان: "اليوم، 16 فبراير/ شباط، نتيجة لعملية المفاوضات، أعيد 101 جندي روسي كانوا في خطر مميت من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل بطائرات تابعة لطيران النقل العسكري لقوات الفضاء الروسية. يتلقى جميع الجنود الروس المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
منذ 24 فبراير 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.