عربي
الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/الدفاع-الروسية-إعادة-101-من-الأسرى-الروس-من-مناطق-سيطرة-كييف--1073620147.html
الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف
الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T15:40+0000
2023-02-16T15:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جنود
مفاوضات
أخبار أوكرانيا
عودة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_772e0e93e843916f7e5a721f6758b1eb.jpg
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس في بيان: "اليوم، 16 فبراير/ شباط، نتيجة لعملية المفاوضات، أعيد 101 جندي روسي كانوا في خطر مميت من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل بطائرات تابعة لطيران النقل العسكري لقوات الفضاء الروسية. يتلقى جميع الجنود الروس المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الدفاع-الروسية-عودة-63-أسيرا-بينهم-عناصر-في-مناصب-حساسة-بعد-مفاوضات-معقدة-بوساطة-إماراتية-1073088955.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027139_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_ae3d7c91ba73f37c3e8b99c7c80e583b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, جنود, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, عودة
روسيا, جنود, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, عودة

الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف

15:40 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 15:54 GMT 16.02.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس في بيان: "اليوم، 16 فبراير/ شباط، نتيجة لعملية المفاوضات، أعيد 101 جندي روسي كانوا في خطر مميت من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل بطائرات تابعة لطيران النقل العسكري لقوات الفضاء الروسية. يتلقى جميع الجنود الروس المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: عودة 63 أسيرا بينهم "عناصر في مناصب حساسة" بوساطة إماراتية
4 فبراير, 08:02 GMT
وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала