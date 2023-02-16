https://sputnikarabic.ae/20230216/الدفاع-الروسية-إعادة-101-من-الأسرى-الروس-من-مناطق-سيطرة-كييف--1073620147.html

الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف

الدفاع الروسية: إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T15:40+0000

2023-02-16T15:40+0000

2023-02-16T15:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

جنود

مفاوضات

أخبار أوكرانيا

عودة

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس في بيان: "اليوم، 16 فبراير/ شباط، نتيجة لعملية المفاوضات، أعيد 101 جندي روسي كانوا في خطر مميت من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل بطائرات تابعة لطيران النقل العسكري لقوات الفضاء الروسية. يتلقى جميع الجنود الروس المفرج عنهم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.

https://sputnikarabic.ae/20230204/الدفاع-الروسية-عودة-63-أسيرا-بينهم-عناصر-في-مناصب-حساسة-بعد-مفاوضات-معقدة-بوساطة-إماراتية-1073088955.html

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روسيا, جنود, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, عودة