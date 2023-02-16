https://sputnikarabic.ae/20230216/الدول-التي-رصدت-أجساما-طائرة-في-مجالها-الجوي-1073605592.html
الدول التي رصدت أجساما طائرة في مجالها الجوي
الدول التي رصدت أجساما طائرة في مجالها الجوي
رصدت عدة دول في القارة الأمريكية وجود أجسام طائرة في أجوائها. لقد قام الجيش الأمريكي بالفعل بإسقاط العديد من الأجسام الجوية التي دخلت أراضيه، حتى أنه اتهم بكين... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T12:12+0000
2023-02-16T12:12+0000
2023-02-16T12:13+0000
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دخل أول جسم غريب المجال الجوي للولايات المتحدة في 28 يناير/ كانون الثاني، وتم إسقاطه قبالة ساحل كارولينا الجنوبية في 4 فبراير/ شباط الجاري. ووصفت السلطات الأمريكية الجسم بأنه "منطاد للتجسس".اقرأ أيضا - اليابان: الأجسام الطائرة التي رصدناها قد تكون مناطيد تجسس صينيةمن جانبها، أعلنت بكين أن المنطاد يجري أبحاثًا للأرصاد الجوية، واتهمت واشنطن بالمبالغة في الموقف. من وزارة الخارجية الصينية، أفادوا أن عدة مناطيد أمريكية حلقت أيضًا بشكل غير قانوني فوق أراضي الصين أكثر من 10 مرات منذ 1 يناير 2022.كما أنه في غضون أيام، شوهدت أجساما مجهولة الهوية في ولاية ألاسكا على بحيرة هورون وشمال كندا.قام فريق عمل "سبوتنيك" بإعداد إنفوجراف يوضح مواقع رؤية المناطيد "المشبوهة" التي رصدتها دول مختلفة في الآونة الأخيرة.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
الدول التي رصدت أجساما طائرة في مجالها الجوي
12:12 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 12:13 GMT 16.02.2023) تابعنا عبر
رصدت عدة دول في القارة الأمريكية وجود أجسام طائرة في أجوائها. لقد قام الجيش الأمريكي بالفعل بإسقاط العديد من الأجسام الجوية التي دخلت أراضيه، حتى أنه اتهم بكين بالتجسس. بدورها، أكدت كل من كندا وكوستاريكا وأوروغواي وكولومبيا اكتشاف عدة مناطيد مجهولة الهوية.
دخل أول جسم غريب المجال الجوي للولايات المتحدة في 28 يناير/ كانون الثاني، وتم إسقاطه قبالة ساحل كارولينا الجنوبية في 4 فبراير/ شباط الجاري. ووصفت السلطات الأمريكية الجسم بأنه "منطاد للتجسس".
من جانبها، أعلنت بكين أن المنطاد يجري أبحاثًا للأرصاد الجوية، واتهمت واشنطن بالمبالغة في الموقف. من وزارة الخارجية الصينية، أفادوا أن عدة مناطيد أمريكية حلقت أيضًا بشكل غير قانوني فوق أراضي الصين أكثر من 10 مرات منذ 1 يناير 2022.
كما أنه في غضون أيام، شوهدت أجساما مجهولة الهوية في ولاية ألاسكا على بحيرة هورون وشمال كندا.
قام فريق عمل "سبوتنيك" بإعداد إنفوجراف يوضح مواقع رؤية المناطيد "المشبوهة" التي رصدتها دول مختلفة في الآونة الأخيرة.