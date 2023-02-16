عربي
زلزال جديد يضرب تركيا
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230216/السعودية-وقطر-يتنافسان-على-شراء-مانشستر-يونايتد-من-يحسم-الصفقة-1073627093.html
السعودية وقطر تتنافسان على شراء مانشستر يونايتد... من يحسم الصفقة؟
السعودية وقطر تتنافسان على شراء مانشستر يونايتد... من يحسم الصفقة؟
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن مستثمرين سعوديين تقدموا بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد في منافسة مع عرض قطري، وذلك بعد أن كشف مالكو النادي الحاليين عن رغبتهم في... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T19:26+0000
2023-02-16T20:08+0000
مجتمع
رياضة
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
السعودية
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067279351_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eb46e5ea4f8ddc93d75b051ce03c5b20.jpg
وأصبحت عملية شراء مانشستر يونايتد أشبه بالمعركة الاقتصادية بين الراغبين في الشراء، إذ سيكون يوم الـ 17 من فبراير/شباط الحالي هو آخر موعد لتقديم عطاءات الشراء.وحسب صحيفة "التايمز"، فإن أبرز الأسماء الراغبة في شراء النادي الإنجليزي، هو السير جيم راتكليف، صاحب شركة البتروكيماويات العملاقة "إينيوس" وأحد أغنياء بريطانيا، حيث أنه الشخص الوحيد الذي أعلن صراحة عن رغبته في شراء النادي بشكل رسمي.وفي السياق، كتب ماجد الخليفي رئيس تحرير جريدة الدوحة، عبر حسابه بـ"تويتر"، "مانشستر يونايتد قطري".إلا أن صحيفة "ذا أثليتك"، ذكرت أنه طُلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض أي عرض من قطر للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد لضمان النزاهة في جميع المسابقات.أما رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي اشترى منصة "تويتر" بـ44 مليار دولار، فكان قد كتب تغريدة في أغسطس/ آب 2022 أعرب فيها عن عزمه الانقضاض باستثماراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتب "سأشتري مانشستر يونايتد مرحبًا بك". لكن سرعان ما عاد وقال إنها كانت "مزحة"، وذلك بعد ردود الفعل الكبيرة التي انتشرت وما تزال حتى الآن، ومنها أنه سيقدم عرضاً رسميا بقيمة 5.5 مليار دولار.كما يتردد بقوة اسم عائلتين أمريكيتين كبيرتين، هما عائلة ريكيتس مالكة فريق شيكاغو كبس الأمريكي للبيسبول، وعائلة ستيف باجليوكا التي تملك فريق بوسطن سيلتكس الأمريكي لكرة السلة.وكانت عائلة غلازرز قد اشترت مانشستر يونايتد عام 2005 مقابل 942 مليون دولار.ولجأت عائلة غلازرز إلى بنك "نيويورك لإدارة عملية البيع المحتملة للنادي، الذي يرى محللون اقتصاديون من أمريكا وبريطانيا أن قيمته تتراوح بين 7 إلى 9 مليار دولار.ولكن وفقا لتقارير صحفية، فإن أصحاب العروض الـ6 مستعدون لتلبية طلبات مالكي النادي بدفع 5 مليار دولار مقابل الشراء، ولكن العائلة المالكة للنادي تريد في الوقت الحالي 7 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230213/تقارير-تكشف-عن-عرض-قطري-لشراء-نادي-مانشستر-يونايتد-1073469073.html
السعودية
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067279351_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_81f8b5b88f8f4bf4c516693827311c70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, السعودية, قطر
رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, السعودية, قطر

السعودية وقطر تتنافسان على شراء مانشستر يونايتد... من يحسم الصفقة؟

19:26 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 20:08 GMT 16.02.2023)
© AFP 2023 / OLI SCARFFمانشستر يونايتد يفوز على أرسنال في مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم
مانشستر يونايتد يفوز على أرسنال في مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن مستثمرين سعوديين تقدموا بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد في منافسة مع عرض قطري، وذلك بعد أن كشف مالكو النادي الحاليين عن رغبتهم في بيعه قبل عدة أشهر.
وأصبحت عملية شراء مانشستر يونايتد أشبه بالمعركة الاقتصادية بين الراغبين في الشراء، إذ سيكون يوم الـ 17 من فبراير/شباط الحالي هو آخر موعد لتقديم عطاءات الشراء.
وحسب صحيفة "التايمز"، فإن أبرز الأسماء الراغبة في شراء النادي الإنجليزي، هو السير جيم راتكليف، صاحب شركة البتروكيماويات العملاقة "إينيوس" وأحد أغنياء بريطانيا، حيث أنه الشخص الوحيد الذي أعلن صراحة عن رغبته في شراء النادي بشكل رسمي.

كما أشارت إلى أن هناك اهتماما من قبل صندوقين عربيين هما السعودي والقطري لشراء النادي، لكن حتى الآن لم يتقدما بالعرض الرسمي.

وفي السياق، كتب ماجد الخليفي رئيس تحرير جريدة الدوحة، عبر حسابه بـ"تويتر"، "مانشستر يونايتد قطري".
إلا أن صحيفة "ذا أثليتك"، ذكرت أنه طُلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض أي عرض من قطر للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد لضمان النزاهة في جميع المسابقات.
أما رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي اشترى منصة "تويتر" بـ44 مليار دولار، فكان قد كتب تغريدة في أغسطس/ آب 2022 أعرب فيها عن عزمه الانقضاض باستثماراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتب "سأشتري مانشستر يونايتد مرحبًا بك".
لكن سرعان ما عاد وقال إنها كانت "مزحة"، وذلك بعد ردود الفعل الكبيرة التي انتشرت وما تزال حتى الآن، ومنها أنه سيقدم عرضاً رسميا بقيمة 5.5 مليار دولار.
مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
مجتمع
تقارير تكشف عن عرض قطري لشراء نادي "مانشستر يونايتد"
13 فبراير, 16:01 GMT
كما يتردد بقوة اسم عائلتين أمريكيتين كبيرتين، هما عائلة ريكيتس مالكة فريق شيكاغو كبس الأمريكي للبيسبول، وعائلة ستيف باجليوكا التي تملك فريق بوسطن سيلتكس الأمريكي لكرة السلة.
وكانت عائلة غلازرز قد اشترت مانشستر يونايتد عام 2005 مقابل 942 مليون دولار.
ولجأت عائلة غلازرز إلى بنك "نيويورك لإدارة عملية البيع المحتملة للنادي، الذي يرى محللون اقتصاديون من أمريكا وبريطانيا أن قيمته تتراوح بين 7 إلى 9 مليار دولار.
ولكن وفقا لتقارير صحفية، فإن أصحاب العروض الـ6 مستعدون لتلبية طلبات مالكي النادي بدفع 5 مليار دولار مقابل الشراء، ولكن العائلة المالكة للنادي تريد في الوقت الحالي 7 مليارات دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала