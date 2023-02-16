https://sputnikarabic.ae/20230216/السعودية-وقطر-يتنافسان-على-شراء-مانشستر-يونايتد-من-يحسم-الصفقة-1073627093.html

السعودية وقطر تتنافسان على شراء مانشستر يونايتد... من يحسم الصفقة؟

السعودية وقطر تتنافسان على شراء مانشستر يونايتد... من يحسم الصفقة؟

كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن مستثمرين سعوديين تقدموا بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد في منافسة مع عرض قطري، وذلك بعد أن كشف مالكو النادي الحاليين عن رغبتهم في... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T19:26+0000

2023-02-16T19:26+0000

2023-02-16T20:08+0000

مجتمع

رياضة

مانشستر يونايتد

أخبار الدوري الإنجليزي

السعودية

قطر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067279351_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eb46e5ea4f8ddc93d75b051ce03c5b20.jpg

وأصبحت عملية شراء مانشستر يونايتد أشبه بالمعركة الاقتصادية بين الراغبين في الشراء، إذ سيكون يوم الـ 17 من فبراير/شباط الحالي هو آخر موعد لتقديم عطاءات الشراء.وحسب صحيفة "التايمز"، فإن أبرز الأسماء الراغبة في شراء النادي الإنجليزي، هو السير جيم راتكليف، صاحب شركة البتروكيماويات العملاقة "إينيوس" وأحد أغنياء بريطانيا، حيث أنه الشخص الوحيد الذي أعلن صراحة عن رغبته في شراء النادي بشكل رسمي.وفي السياق، كتب ماجد الخليفي رئيس تحرير جريدة الدوحة، عبر حسابه بـ"تويتر"، "مانشستر يونايتد قطري".إلا أن صحيفة "ذا أثليتك"، ذكرت أنه طُلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض أي عرض من قطر للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد لضمان النزاهة في جميع المسابقات.أما رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي اشترى منصة "تويتر" بـ44 مليار دولار، فكان قد كتب تغريدة في أغسطس/ آب 2022 أعرب فيها عن عزمه الانقضاض باستثماراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتب "سأشتري مانشستر يونايتد مرحبًا بك". لكن سرعان ما عاد وقال إنها كانت "مزحة"، وذلك بعد ردود الفعل الكبيرة التي انتشرت وما تزال حتى الآن، ومنها أنه سيقدم عرضاً رسميا بقيمة 5.5 مليار دولار.كما يتردد بقوة اسم عائلتين أمريكيتين كبيرتين، هما عائلة ريكيتس مالكة فريق شيكاغو كبس الأمريكي للبيسبول، وعائلة ستيف باجليوكا التي تملك فريق بوسطن سيلتكس الأمريكي لكرة السلة.وكانت عائلة غلازرز قد اشترت مانشستر يونايتد عام 2005 مقابل 942 مليون دولار.ولجأت عائلة غلازرز إلى بنك "نيويورك لإدارة عملية البيع المحتملة للنادي، الذي يرى محللون اقتصاديون من أمريكا وبريطانيا أن قيمته تتراوح بين 7 إلى 9 مليار دولار.ولكن وفقا لتقارير صحفية، فإن أصحاب العروض الـ6 مستعدون لتلبية طلبات مالكي النادي بدفع 5 مليار دولار مقابل الشراء، ولكن العائلة المالكة للنادي تريد في الوقت الحالي 7 مليارات دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230213/تقارير-تكشف-عن-عرض-قطري-لشراء-نادي-مانشستر-يونايتد-1073469073.html

السعودية

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, السعودية, قطر