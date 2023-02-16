https://sputnikarabic.ae/20230216/السودان-مالك-عقار-يدعو-إلى-اتفاق-سياسي-نهائي-شامل-في-أقرب-وقت-1073593976.html
السودان... مالك عقار يدعو إلى اتفاق سياسي نهائي شامل في أقرب وقت
السودان... مالك عقار يدعو إلى اتفاق سياسي نهائي شامل في أقرب وقت
دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، إلى تسوية واتفاق سياسي نهائي شامل وواسع في أقرب وقت ممكن. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T10:15+0000
2023-02-16T10:15+0000
2023-02-16T10:15+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
المجلس السيادي في السودان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046406955_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_03a5fb8cfd527beb606e80d84141370f.jpg
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" حث مالك عقار على قبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية وتوحيد كلمة أهل السودان لمعالجة الأزمة السياسية الحالية التي يجري الحوار والنقاش حولها عبر حوار سوداني- سوداني لتقريب وجهات النظر فيما بين الفرقاء.جاءت تصريحات مالك عقار، خلال كلمته في الليلة الثقافية للسلام، تحت شعار "خلو الفات" بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ الطاهر أبوبكر حجر وحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي وعدد من الوزراء الاتحاديين وقادة الخدمة المدنية وسفراء الدول المعتمدين لدي السودان، وقادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان.في السياق ذاته، أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني جراهام عبدالقادر ورئيس اتحاد المهن الموسيقية الأستاذ نجم الدين الفاضل ورئيس اللجنة العليا المنظمة لليلة الثقافية للسلام، أكدوا استعداد أهل الفن والثقافة والإعلام للعمل على تسخير كافة إمكاناتهم لخدمة قضايا السلام.وكان مجلس السيادة السوداني قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلاد مع القوى الوطنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الموقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والرافضة له، وذلك لحل الأزمة السياسية بالبلاد.وذكر المجلس، في بيان "انعقدت سلسلة من الاجتماعات، طوال الثلاثة أيام الماضية، برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وبحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو"، مضيفا "وضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه".
https://sputnikarabic.ae/20230209/السودان-نتطلع-لتعزيز-التبادل-التجاري-والاقتصادي-مع-روسيا-1073324116.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046406955_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7da5a2e8a85be4922d50839203351346.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, المجلس السيادي في السودان, العالم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, المجلس السيادي في السودان, العالم
السودان... مالك عقار يدعو إلى اتفاق سياسي نهائي شامل في أقرب وقت
تابعنا عبر
دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، إلى تسوية واتفاق سياسي نهائي شامل وواسع في أقرب وقت ممكن.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية
"سونا" حث مالك عقار على قبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية وتوحيد كلمة أهل السودان لمعالجة الأزمة السياسية الحالية التي يجري الحوار والنقاش حولها عبر حوار سوداني- سوداني لتقريب وجهات النظر فيما بين الفرقاء.
جاءت تصريحات مالك عقار، خلال كلمته في الليلة الثقافية للسلام، تحت شعار "خلو الفات" بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ الطاهر أبوبكر حجر وحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي وعدد من الوزراء الاتحاديين وقادة الخدمة المدنية وسفراء الدول المعتمدين لدي السودان، وقادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان.
في السياق ذاته، أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني جراهام عبدالقادر ورئيس اتحاد المهن الموسيقية الأستاذ نجم الدين الفاضل ورئيس اللجنة العليا المنظمة لليلة الثقافية للسلام، أكدوا استعداد أهل الفن والثقافة والإعلام للعمل على تسخير كافة إمكاناتهم لخدمة قضايا السلام.
وكان مجلس السيادة السوداني
قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلاد مع القوى الوطنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الموقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والرافضة له، وذلك لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وذكر المجلس، في بيان "انعقدت سلسلة من الاجتماعات، طوال الثلاثة أيام الماضية، برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وبحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو"، مضيفا "وضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه".