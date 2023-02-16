https://sputnikarabic.ae/20230216/الصفدي-يزور-المستشفى-الميداني-الأردني-في-تركيا-1073594172.html

الصفدي يزور المستشفى الميداني الأردني في تركيا

الصفدي يزور المستشفى الميداني الأردني في تركيا

تفقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، المستشفى الميداني العسكري الأردني في كهرمان مرعش في تركيا. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T10:30+0000

2023-02-16T10:30+0000

2023-02-16T10:30+0000

زلزال

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

أخبار الأردن

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073218171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a42a2968ddc69eab72b1398fcc143108.jpg

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، صباح اليوم الخميس، أن الصفدي نقل تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للقائمين على المستشفى الميداني العسكري الأردني في مدينة كهرمان مرعش التركية.وأعرب الوزير الأردني عن اعتزازه بالدور الإنساني المهم الذي يقوم به القائمون على المستشفى الأردني لمساندة الأشقاء الأتراك في هذه كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.واطلع أيمن الصفدي على سير العمل في المستشفى العسكري الأردني والخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها الأردنيين للأشقاء الأتراك بعد الزلزال.يذكر أن المستشفى يضم طاقما طبيا يتكون من 110 أشخاص من أطباء وممرضين وعناصر فنية وإدارية، في وقت تتشكل المستشفى من أقسام العيادات الخارجية والإنعاش وأقسام أشعة وغرف العمليات ومختبرات وغرفة عناية مركزة وقسم تعقيم.وجدد وزير الخارجية الأردني تأكيد المملكة في استمرار تقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء الأتراك في كارثة الزلزال، مضيفًا أن هذا المستشفى جاء ترجمة للتوجيهات الملكية الداعية للوقوف إلى جانب الأتراك وتقديم الخدمات الإنسانية والطبية لهم.ووجّه العاهل الأردني فور وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين، كما بعث برقيتي تعزية إلى الرئيسين، السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20230215/وزير-الخارجية-الأردني-يزور-سوريا-وتركيا-للتعبير-عن-التضامن-مع-البلدين-المتضررين-من-الزلزال-1073542135.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أخبار العالم العربي