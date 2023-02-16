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https://sputnikarabic.ae/20230216/الصفدي-يزور-المستشفى-الميداني-الأردني-في-تركيا-1073594172.html
الصفدي يزور المستشفى الميداني الأردني في تركيا
الصفدي يزور المستشفى الميداني الأردني في تركيا
تفقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، المستشفى الميداني العسكري الأردني في كهرمان مرعش في تركيا. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T10:30+0000
2023-02-16T10:30+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، صباح اليوم الخميس، أن الصفدي نقل تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للقائمين على المستشفى الميداني العسكري الأردني في مدينة كهرمان مرعش التركية.وأعرب الوزير الأردني عن اعتزازه بالدور الإنساني المهم الذي يقوم به القائمون على المستشفى الأردني لمساندة الأشقاء الأتراك في هذه كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.واطلع أيمن الصفدي على سير العمل في المستشفى العسكري الأردني والخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها الأردنيين للأشقاء الأتراك بعد الزلزال.يذكر أن المستشفى يضم طاقما طبيا يتكون من 110 أشخاص من أطباء وممرضين وعناصر فنية وإدارية، في وقت تتشكل المستشفى من أقسام العيادات الخارجية والإنعاش وأقسام أشعة وغرف العمليات ومختبرات وغرفة عناية مركزة وقسم تعقيم.وجدد وزير الخارجية الأردني تأكيد المملكة في استمرار تقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء الأتراك في كارثة الزلزال، مضيفًا أن هذا المستشفى جاء ترجمة للتوجيهات الملكية الداعية للوقوف إلى جانب الأتراك وتقديم الخدمات الإنسانية والطبية لهم.ووجّه العاهل الأردني فور وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين، كما بعث برقيتي تعزية إلى الرئيسين، السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230215/وزير-الخارجية-الأردني-يزور-سوريا-وتركيا-للتعبير-عن-التضامن-مع-البلدين-المتضررين-من-الزلزال-1073542135.html
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أخبار العالم العربي
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أخبار العالم العربي

الصفدي يزور المستشفى الميداني الأردني في تركيا

10:30 GMT 16.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
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تفقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، المستشفى الميداني العسكري الأردني في كهرمان مرعش في تركيا.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، صباح اليوم الخميس، أن الصفدي نقل تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للقائمين على المستشفى الميداني العسكري الأردني في مدينة كهرمان مرعش التركية.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
وزير الخارجية الأردني يزور سوريا وتركيا للتعبير عن التضامن مع البلدين المتضررين من الزلزال
أمس, 08:38 GMT
وأعرب الوزير الأردني عن اعتزازه بالدور الإنساني المهم الذي يقوم به القائمون على المستشفى الأردني لمساندة الأشقاء الأتراك في هذه كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.
واطلع أيمن الصفدي على سير العمل في المستشفى العسكري الأردني والخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها الأردنيين للأشقاء الأتراك بعد الزلزال.
يذكر أن المستشفى يضم طاقما طبيا يتكون من 110 أشخاص من أطباء وممرضين وعناصر فنية وإدارية، في وقت تتشكل المستشفى من أقسام العيادات الخارجية والإنعاش وأقسام أشعة وغرف العمليات ومختبرات وغرفة عناية مركزة وقسم تعقيم.
وجدد وزير الخارجية الأردني تأكيد المملكة في استمرار تقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء الأتراك في كارثة الزلزال، مضيفًا أن هذا المستشفى جاء ترجمة للتوجيهات الملكية الداعية للوقوف إلى جانب الأتراك وتقديم الخدمات الإنسانية والطبية لهم.
ووجّه العاهل الأردني فور وقوع الزلزال في تركيا وسوريا، بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين، كما بعث برقيتي تعزية إلى الرئيسين، السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان.
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
© Sputnikالأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
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