https://sputnikarabic.ae/20230216/الصين-مستعدة-للعمل-مع-المجتمع-الدولي-من-أجل-التسوية-في-أوكرانيا--1073579136.html

الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من أجل التسوية في أوكرانيا

الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من أجل التسوية في أوكرانيا

قال مدير مكتب الشؤون الخارجية المركزي الصيني، وانغ يي، في اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T04:23+0000

2023-02-16T04:23+0000

2023-02-16T04:53+0000

الصين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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بكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب الاجتماع في فرنسا: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضية الأوكرانية".وشدد وانغ على أن الصين تلتزم بحزم بموقف موضوعي وعادل بشأن القضية الأوكرانية، وتسعى دائما للمساهمة في المصالحة ومحادثات السلام.وقال: "تعلق الصين أهمية كبيرة على دور فرنسا كدولة رئيسية مستقلة ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا، للبحث عن طريقة للتوصل إلى تسوية سياسية ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".ويقوم وانغ بجولة أوروبية في الفترة من 14 إلى 22 فبراير/شباط، سيزور خلالها فرنسا وإيطاليا والمجر وروسيا، ويشارك أيضا في مؤتمر ميونيخ للأمن.

https://sputnikarabic.ae/20230203/لافروف-العلاقة-بين-روسيا-والصين-هي-الأفضل-تاريخيا-بين-البلدين-1073067063.html

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