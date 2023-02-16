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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/الصين-مستعدة-للعمل-مع-المجتمع-الدولي-من-أجل-التسوية-في-أوكرانيا--1073579136.html
الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من أجل التسوية في أوكرانيا
الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من أجل التسوية في أوكرانيا
قال مدير مكتب الشؤون الخارجية المركزي الصيني، وانغ يي، في اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T04:23+0000
2023-02-16T04:53+0000
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب الاجتماع في فرنسا: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضية الأوكرانية".وشدد وانغ على أن الصين تلتزم بحزم بموقف موضوعي وعادل بشأن القضية الأوكرانية، وتسعى دائما للمساهمة في المصالحة ومحادثات السلام.وقال: "تعلق الصين أهمية كبيرة على دور فرنسا كدولة رئيسية مستقلة ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا، للبحث عن طريقة للتوصل إلى تسوية سياسية ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".ويقوم وانغ بجولة أوروبية في الفترة من 14 إلى 22 فبراير/شباط، سيزور خلالها فرنسا وإيطاليا والمجر وروسيا، ويشارك أيضا في مؤتمر ميونيخ للأمن.
https://sputnikarabic.ae/20230203/لافروف-العلاقة-بين-روسيا-والصين-هي-الأفضل-تاريخيا-بين-البلدين-1073067063.html
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الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من أجل التسوية في أوكرانيا

04:23 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 04:53 GMT 16.02.2023)
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
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قال مدير مكتب الشؤون الخارجية المركزي الصيني، وانغ يي، في اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي وإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
بكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب الاجتماع في فرنسا: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضية الأوكرانية".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
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وشدد وانغ على أن الصين تلتزم بحزم بموقف موضوعي وعادل بشأن القضية الأوكرانية، وتسعى دائما للمساهمة في المصالحة ومحادثات السلام.
وقال: "تعلق الصين أهمية كبيرة على دور فرنسا كدولة رئيسية مستقلة ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا، للبحث عن طريقة للتوصل إلى تسوية سياسية ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".
ويقوم وانغ بجولة أوروبية في الفترة من 14 إلى 22 فبراير/شباط، سيزور خلالها فرنسا وإيطاليا والمجر وروسيا، ويشارك أيضا في مؤتمر ميونيخ للأمن.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:54 GMT
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