https://sputnikarabic.ae/20230216/الصين-مستعدون-للعمل-مع-روسيا-لتعزيز-شراكتنا-الاستراتيجية-الشاملة-من-أجل-التنسيق-لعصر-جديد-1073617589.html

الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الشاملة من أجل التنسيق لعصر جديد

الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الشاملة من أجل التنسيق لعصر جديد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الخميس، إن "بلاده مستعدة للعمل مع روسيا، من أجل تعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة معها، وذلك من... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T15:02+0000

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وجاء تصريح وينبين خلال مؤتمرصحفي، ردا على إبلاغ وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، مجلس الدوما أمس الأربعاء الموافق 15 فبراير/ شباط الجاري، أن روسيا والصين ستجريان قريبا سلسلة من محادثات على مستوى سياسي رفيع.وأكد وينبين أن "الصين تقدّر التعليقات الإيجابية للافروف حول العلاقات الصينية الروسية، وأنه في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس الصيني والروسي، شي جينغ بين وفلاديمير بوتين، حافظت العلاقات بين البلدين على تنمية سليمة وثابتة، مع تعميق الثقة السياسية المتبادلة، والتنسيق الاستراتيجي الوثيق والفعال، وإحراز تقدم كبير في التعاون في جميع المجالات".وكان السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، لـ"سبوتنيك"، صرح يوم الجمعة الماضي أن روسيا تتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا العام، وليس هناك شك في أنه سيتم إعداد حزمة قوية من الاتفاقيات الثنائية للزيارة.وقال السفير عندما سُئل عن الزيارات الثنائية على أعلى مستوى: "كل ما يمكنني قوله هو أن العام المقبل سيكون مثمرا جدا للزيارات المتبادلة".وأشار إلى أنه "لسنوات عديدة لدينا ممارسة الزيارات السنوية المتبادلة لرؤساء الدول، ولم يكن العام الماضي استثناء"، حيث زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين وشارك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.وفقا للدبلوماسي الروسي: "من أجل الأولوية، يمكننا أن نتوقع هذا العام أن يأتي إلينا رئيس الصين، وتم توجيه دعوة مقابلة في 30 ديسمبر/ كانون الأول خلال المؤتمرات عن بعد لقادتنا".

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