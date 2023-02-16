https://sputnikarabic.ae/20230216/القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-جميع-المرتفعات-المجاورة-لمدينة-أرتيوموفسك-1073586169.html
القوات الروسية تبسط سيطرتها على جميع المرتفعات المجاورة لمدينة أرتيوموفسك
القوات الروسية تبسط سيطرتها على جميع المرتفعات المجاورة لمدينة أرتيوموفسك
أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على جميع المرتفعات المجاورة لمدينة أرتيوموفسك. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T08:53+0000
2023-02-16T08:53+0000
2023-02-16T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كيماكوفسكي في حديث له على قناة "سولوفيوف لايف: "لقد نجح رجالنا بالفعل في السيطرة على المرتفعات الرئيسية للمدينة".وأكد كيماكوفسكي أن هناك العديد من المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في اتجاه أرتيوموفسك، منهم من يتحدث الفرنسية، والإنجليزية، والبولندية.وفي السياق نفسه، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الروسية تتقدم في مدينة باراسكوفيفكا شمالي أرتيوموفسك، وسيسمح تحرير المدينة بقطع آخر طريق إمداد للقوات الأوكرانية في المدينة - الطريق من تشاسوف يار.وأكد بوشيلين أن قوات التحالف قد تحصنت بالفعل في الجزء الشمالي من أرتيوموفسك، وأبلغ مقاتل من مجموعة فاغنر وكالة "سبوتنيك" عن تقدم المقاتلين في الجزء الشرقي من المدينة.وفقًا للمنشورات الغربية، ابتداءً من يناير/كانون الثاني، كان ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف مرتزق أجنبي يقاتلون في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230216/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-يتسبب-بمشكلة-خطيرة-في-مستودعات-الأسلحة-الغربية-1073585200.html
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
القوات الروسية تبسط سيطرتها على جميع المرتفعات المجاورة لمدينة أرتيوموفسك
08:53 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 16.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على جميع المرتفعات المجاورة لمدينة أرتيوموفسك.
وقال كيماكوفسكي في حديث له على قناة "سولوفيوف لايف: "لقد نجح رجالنا بالفعل في السيطرة على المرتفعات الرئيسية للمدينة".
وأكد كيماكوفسكي أن هناك العديد من المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في اتجاه أرتيوموفسك، منهم من يتحدث الفرنسية، والإنجليزية، والبولندية.
تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
وفي السياق نفسه، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الروسية تتقدم في مدينة باراسكوفيفكا شمالي أرتيوموفسك، وسيسمح تحرير المدينة بقطع آخر طريق إمداد للقوات الأوكرانية في المدينة - الطريق من تشاسوف يار.
وأكد بوشيلين أن قوات التحالف قد تحصنت بالفعل في الجزء الشمالي من أرتيوموفسك، وأبلغ مقاتل من مجموعة فاغنر وكالة "سبوتنيك" عن تقدم المقاتلين في الجزء الشرقي من المدينة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، مطلع نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، إن أكثر من ثمانية آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا، وأكبر المجموعات القادمة من بولندا، والولايات المتحدة، وكندا، ورومانيا، وبريطانيا. وكان أكثر من ثلاثة آلاف منهم قد قتلوا بالفعل.
وفقًا للمنشورات الغربية، ابتداءً من يناير/كانون الثاني، كان ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف مرتزق أجنبي يقاتلون في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.