https://sputnikarabic.ae/20230216/القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-جميع-المرتفعات-المجاورة-لمدينة-أرتيوموفسك-1073586169.html

القوات الروسية تبسط سيطرتها على جميع المرتفعات المجاورة لمدينة أرتيوموفسك

القوات الروسية تبسط سيطرتها على جميع المرتفعات المجاورة لمدينة أرتيوموفسك

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، اليوم الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على جميع المرتفعات المجاورة لمدينة أرتيوموفسك. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T08:53+0000

2023-02-16T08:53+0000

2023-02-16T09:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال كيماكوفسكي في حديث له على قناة "سولوفيوف لايف: "لقد نجح رجالنا بالفعل في السيطرة على المرتفعات الرئيسية للمدينة".وأكد كيماكوفسكي أن هناك العديد من المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في اتجاه أرتيوموفسك، منهم من يتحدث الفرنسية، والإنجليزية، والبولندية.وفي السياق نفسه، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الروسية تتقدم في مدينة باراسكوفيفكا شمالي أرتيوموفسك، وسيسمح تحرير المدينة بقطع آخر طريق إمداد للقوات الأوكرانية في المدينة - الطريق من تشاسوف يار.وأكد بوشيلين أن قوات التحالف قد تحصنت بالفعل في الجزء الشمالي من أرتيوموفسك، وأبلغ مقاتل من مجموعة فاغنر وكالة "سبوتنيك" عن تقدم المقاتلين في الجزء الشرقي من المدينة.وفقًا للمنشورات الغربية، ابتداءً من يناير/كانون الثاني، كان ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف مرتزق أجنبي يقاتلون في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230216/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-يتسبب-بمشكلة-خطيرة-في-مستودعات-الأسلحة-الغربية-1073585200.html

https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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