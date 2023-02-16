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القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" و20 طائرة مسيرة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-أوكرانية-من-طراز-مي-8-و20-طائرة-مسيرة-1073597154.html
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" و20 طائرة مسيرة
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" و20 طائرة مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي 8" و 20 طائرة مسيرة،... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T10:57+0000
2023-02-16T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي 8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض أربعة صواريخ من نظام "هيمارس" الأمريكية.وتابعت الوزارة أن قوات الدفاع الجوية أسقطت 20 مسيرة أوكرانية في بلدات ستيلماخوفكا وجفوتيني التابعة لجمهوية لوغانسك الشعبية وبلدة أولكسادريفكا ونوفومايورسكويا وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك.كما أسقطت القوات الروسية عددا من المسيرات في مقاطعة خاركوف وبينها في أجواء مدن خيرسون وكيسلوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230212/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنهب-متجرا-في-خيرسون-1073409745.html
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روسيا

القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" و20 طائرة مسيرة

10:57 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 11:19 GMT 16.02.2023)
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي 8" و 20 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى أربع قذائف من طراز "هيمارس" الأمريكية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي 8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض أربعة صواريخ من نظام "هيمارس" الأمريكية.
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
القوات المسلحة الأوكرانية تنهب متجرا في خيرسون
12 فبراير, 09:39 GMT
وتابعت الوزارة أن قوات الدفاع الجوية أسقطت 20 مسيرة أوكرانية في بلدات ستيلماخوفكا وجفوتيني التابعة لجمهوية لوغانسك الشعبية وبلدة أولكسادريفكا ونوفومايورسكويا وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك.
كما أسقطت القوات الروسية عددا من المسيرات في مقاطعة خاركوف وبينها في أجواء مدن خيرسون وكيسلوفكا.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
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