https://sputnikarabic.ae/20230216/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-أوكرانية-من-طراز-مي-8-و20-طائرة-مسيرة-1073597154.html
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" و20 طائرة مسيرة
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" و20 طائرة مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي 8" و 20 طائرة مسيرة،... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T10:57+0000
2023-02-16T10:57+0000
2023-02-16T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي 8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض أربعة صواريخ من نظام "هيمارس" الأمريكية.وتابعت الوزارة أن قوات الدفاع الجوية أسقطت 20 مسيرة أوكرانية في بلدات ستيلماخوفكا وجفوتيني التابعة لجمهوية لوغانسك الشعبية وبلدة أولكسادريفكا ونوفومايورسكويا وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك.كما أسقطت القوات الروسية عددا من المسيرات في مقاطعة خاركوف وبينها في أجواء مدن خيرسون وكيسلوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230212/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنهب-متجرا-في-خيرسون-1073409745.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" و20 طائرة مسيرة
10:57 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 11:19 GMT 16.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي 8" و 20 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى أربع قذائف من طراز "هيمارس" الأمريكية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي 8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض أربعة صواريخ من نظام "هيمارس" الأمريكية.
وتابعت الوزارة أن قوات الدفاع الجوية أسقطت 20 مسيرة أوكرانية في بلدات ستيلماخوفكا وجفوتيني التابعة لجمهوية لوغانسك الشعبية وبلدة أولكسادريفكا ونوفومايورسكويا وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك.
كما أسقطت القوات الروسية عددا من المسيرات في مقاطعة خاركوف وبينها في أجواء مدن خيرسون وكيسلوفكا.