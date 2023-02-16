https://sputnikarabic.ae/20230216/انفجار-مدفأة-في-الشارع-بالقرب-من-وزير-الصحة-التركي-فيديو-1073621475.html
انفجار مدفأة في الشارع بالقرب من وزير الصحة التركي... فيديو
انفجار مدفأة في الشارع بالقرب من وزير الصحة التركي... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لانفجار مدفأة بالقرب من وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أثناء تفقده إحدى المستشفيات الميدانية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T16:28+0000
2023-02-16T16:28+0000
2023-02-16T16:28+0000
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وانفجرت المدفأة بالقرب من الوزير، في مدينة هاتاي التركية، أمس الأربعاء، أثناء تحدثه مع العاملين الصحيين، وفقا لصحيفة "جمهورية" التركية.ولم يتعرض وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، لأي إصابات، جراء الانفجار، وفقا لتغريدة من الصحفي، آدم ميتان، على "تويتر" قال فيها: "لقد تحدثت إلى الفريق المقرب من قوجة، وأفادوا أنه لا توجد مشكلة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
انفجار مدفأة في الشارع بالقرب من وزير الصحة التركي... فيديو
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لانفجار مدفأة بالقرب من وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أثناء تفقده إحدى المستشفيات الميدانية.
وانفجرت المدفأة بالقرب من الوزير، في مدينة هاتاي التركية، أمس الأربعاء، أثناء تحدثه مع العاملين الصحيين، وفقا لصحيفة
"جمهورية" التركية.
ولم يتعرض وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، لأي إصابات، جراء الانفجار، وفقا لتغريدة من الصحفي، آدم ميتان، على "تويتر" قال فيها: "لقد تحدثت إلى الفريق المقرب من قوجة، وأفادوا أنه لا توجد مشكلة".